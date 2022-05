Piñatería Ramírez hace piñata de Debanhi y genera críticas

CDMX.- Piñatería Ramírez, conocida piñatas hacer piñatas de cualquier tema viral (como memes, lords o ladys), lo ha vuelto a hacer. En su cuenta de Facebook la tienda de piñatas compartió su más reciente creación inspirada en el cado de Debanhi.

“Nuestro homenaje a Debanhi y a todas las desaparecidas”, escribió Piñatería Ramírez compartiendo una serie de imágenes de su piñata basada en la última fotografía con la que la desaparición de Debanhi estremeció a todo el país, en donde a diario matan y desaparecen decenas de mujeres. “Esto no es una guerra de hombres contra mujeres, es cuestión de como sociedad, cuidarnos unos a otros y educar correctamente a los que vienen atrás”, agregó la cuenta.

Aunque algunos de sus fanáticos aplaudieron el gesto de la piñatería por tratar de, supuestamente, visibilizar el caso de Debanhi a su particular manera, porque sí, “muchas veces bromeo con muchas cosas”, explicó, “pero esta vez de corazón lamento mucho la situación”, afirmó Piñatería Ramírez.

Sin embargo, muy pronto el discurso de la tienda de piñatas se hizo pedazos cuando una usuaria de Facebook les recordó todas esas veces que han formado parte de la violencia contra las mujeres. “A ustedes no les interesa en lo más mínimo las desaparecidas, ni tampoco los feminicidios, les importa la fama y el reconocimiento del público”, acusó la usuaria.

Si bien Piñatería Ramírez había expresado que esto no era “una guerra de hombres contra mujeres”, le respondió a su crítica diciendo: “entiendan, ustedes me cagan por esto… los demas tenemos los mismos derechos… no son solo ustedes…. su movimiento anti hombres, no ayuda en nada”, aseveró.

“Ya dije es mi homenaje y si no les gusta me tiene sin cuidado …no se los dedique a ustedes ridículas”, sentenció.

Otra usuaria cuestionó la integridad de la piñatería y de su “homenaje” preguntándole si acaso se preocuparon por tener el consentimiento de la familia para descubrir cómo les haría sentir que “se cuelguen de un episodio violento de sus vidas”. “No sé cuelguen el letrero de empatía porque su discurso está lleno de misoginia y revictimización. Si de verdad les conmueve la situación por favor demuestrenlo no violentando la privacidad y respetando a las personas de las que continuamente se burlan. Esto es solo hipocresía”, condenó la usuaria.

“Solo hago burlas a los que se la merecen”, se excusó en otro comentario la tienda. En varias ocasiones, Piñatería Ramírez ha llegado a hacer retratos de abusos sexuales, como la piñata inspirada en el cantante Vicente Fernández manoseando a una mujer, entre otras burlas hacia las mujeres.