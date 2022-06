Pintan su raya de 'Alito'; dicen no a armar a ciudadanos

Cortesía Pixabay / Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, anunció que su partido propondrá reformas legales para facilitar al acceso de los ciudadanos a las armas de fuego

Ciudad de México.— El PRD y PAN en el Congreso pintaron su raya a la propuesta de Alejandro Moreno, presidente del PRI, de flexibilizar el acceso de armas para los mexicanos, a fin de que se puedan defender sus casas y negocios de los delincuentes.

Tras una consulta con el presidente del sol azteca, Jesús Zambrano, el coordinador de los diputados del partido, Luis Espinosa Cházaro, destacó que ese es un proyecto del dirigente del tricolor y no de la coalición Va por México.

"Debo decir con claridad que no es una propuesta que fue consultada al seno de Va Por México. Yo respeto la posición del presidente del PRI y diputado compañero de nosotros, compañero de la coalición; no comparto el hecho de que armar a la gente sea la solución", expuso el legislador en entrevista en la Cámara de Diputados.

Indicó que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos, en lugar de que éstos tengan que armarse para defenderse.

"Yo no estoy de acuerdo. Lo consulté ayer con el presidente Zambrano, no se platicó en el seno de Va Por México", precisó.

Recordó que una postura histórica del PRD es la pacificación del país, la cual pasa por la responsabilidad del Estado mexicano y por la no militarización.

Coincidió con Moreno en que la estrategia de "abrazos y no balazos" no funciona y que se tendría que cambiar, pero puntualizó que la solución no es lo propuesto por el dirigente priista.

"Yo no creo que armar a la gente (sea la solución), los países que tienen más armas tienen mayor número de homicidios ¿no?, porque no necesariamente las armas se utilizan para enfrentar a la delincuencia", argumentó.

Aseguró que la propuesta de Alito Moreno no afectará los acuerdos de la coalición opositora para el proceso electoral del 2023.

"Si el PRI decidiera presentar la iniciativa, nosotros respetaremos esa autonomía como partido y como grupo parlamentario, pero no la acompañaríamos", remarcó Espinosa Cházaro.

También la bancada del PAN en el Senado anticipó que rechazaría la propuesta que introdujo "Alito".

"Es un tema que está en el ambiente, en la conversación pública, pero hay que obligar al Gobierno a que cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, por eso la gente empieza a pensar en estas cosas. No podría yo pensar que el PAN podría avalar una propuesta como esta", dijo el coordinador Julen Rementería del Puerto.

"No la apoyaríamos de entrada, pero quiero conocerla. No la apoyaríamos porque el monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos", planteó.