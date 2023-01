PJ no puede frenar transformación; hacemos justicia: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió sus reformas y dijo que el Poder Judicial ya no puede bloquearlas y frenar la transformación, porque su Gobierno sigue haciendo justicia.

En la mañanera, el Mandatario federal enlistó las reformas que ha impulsado su Administración.

"Entonces, afortunadamente se llevó a cabo la reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional", destacó.

"La segunda, que yo considero muy importante, la revocación del mandato, que ya se llevó a cabo".

"La tercer reforma importante es que ya no hay fuero para el Presidente".

"Otra reforma importantísima, que ya se convirtió en delito grave la corrupción, que no lo era, o sea que el que robaba podía salir bajo fianza".

"La que más me complace de todas es que logramos que la pensión de los adultos mayores, la pensión de niños y niños con discapacidad y las becas para estudiantes de familias pobres, sean un derecho constitucional".

"Entonces, esas son las reformas, la electoral que quedó ahí pendiente, porque la ley electoral que se aprobó pues tiene que ver solo con cuestiones administrativas, no con el fondo, porque el bloque conservador no quiso que se redujera el número de diputados como lo estábamos proponiendo, de 500 o 300, no quiso quitar a los plurinominales, no quiso reducir el presupuesto en 10 mil millones de pesos del INE, no quiso que los consejeros del INE, en vez de que los elijan los partidos los elige el pueblo, pero eso ya queda pendiente"

Y después dijo que no tiene nada que temer respecto a que el Poder Judicial frene alguna de sus leyes.

"Entonces, ya la verdad no tenemos nada que temer en cuanto a que bloquee el Poder Judicial. Si esa fuese su intención, que no creo que estén pensando en frenar la transformación. Pero si fuese esa su intención, no pasaría absolutamente nada, porque nosotros seguimos haciendo justicia", remató.