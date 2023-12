Plagian a 5 en QR, entre ellos a miembro de Sedena

CDMX.- Cinco personas fueron plagiadas en Othón P. Blanco, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por lo que se instaló un operativo de seguridad para dar con el paradero de estas personas.

"La FGE inicio la carpeta de investigación correspondiente para recabar la mayor información posible que permita dar con la ubicación de las personas desaparecidas y lograr el aseguramiento de los presuntos responsables", informaron mediante un comunicado.

Medios locales reportaron que los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas de la madrugada de este 21 de diciembre, cuando un comando armado ingresó en un domicilio en la Calle 7 con 14 en Chetumal.

En el lugar, un asentamiento irregular "Fraternidad Antorchista", se encontraba presuntamente un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en activo, identificado con las iniciales L. F. G. C.

Este último sería comisionado en el equipo de seguridad del director de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, Jesper Jovani Pérez Azamar.

Reportes de la zona indicaron que se trató de seis víctimas en total, además del elemento de seguridad, otras cinco personas, a quienes se les identificó con las siguientes iniciales C. M. G. E.; C. G.; A. G.; M. J. G. C., y J, S. C.

En el lugar fueron destruidos los sistemas de videovigilancia por el comando armado que perpetró el plagio.