Plagian a cura en albergue para migrantes

Ciudad de México.- El sacerdote Aarón Méndez, quien dirige la casa para migrantes AMAR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue secuestrado el pasado 3 de agosto, de acuerdo con reportes.

En entrevista telefónica con EFE, Erbin Ortiz, colaborador del albergue y mano derecha del religioso, expuso que éste fue plagiado por integrantes del crimen organizado.

Los criminales, dijo, aparecieron en la casa el sábado pasado con la intención de llevarse a algunos migrantes cubanos, a fin de pedir un rescate por ellos a las familias.

Sin embargo, se toparon con Méndez, quien tras negarse a entregarlos fue privado de su libertad.

Según Ortiz, se piensa que "los cubanos son los migrantes más rentables de secuestrar para el crimen organizado" por la rapidez con la que sus familiares pagan los rescates.

Luego del hecho, el personal del albergue avisó a las autoridades federales, aunque todavía, dijo, no han tenido noticias del caso.

"Este jueves nos pusieron vigilancia del albergue 24 horas", mencionó.

Aun así, reconoció que en el albergue "todos sienten temor y miedo de que los criminales puedan regresar y llevarse a más gente".

Por el momento "no se han presentado, no han dejado notas, ni han llamado" para pedir un rescate por el sacerdote, de quien aseguran no tenía ningún tipo de relación con el crimen organizado.

El albergue Casa del Migrante AMAR dispone de 100 camas para acoger a los migrantes, aunque normalmente siempre han excedido la capacidad, llegando a dormir hasta 450 personas.