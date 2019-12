Plagian a niño de 5 años en Veracruz

Veracruz.- El niño Yeshua Molina Medina, de cinco años de edad, fue raptado por dos sujetos anoche en la zona norte del puerto de Veracruz, alertaron su padres.

El plagio fue cometido entre las 21:30 y 21:50 horas cuando el menor jugaba en la Calle Atonalisco del Fraccionamiento Torrentes, explicó su madre Adela Medina Delgado.

Al encontrarse en la calle, los sujetos ingresaron a la fuerza al menor a un automóvil azul.

"Las autoridades hasta ahorita no me han dado solución de nada pese a que puse la denuncia correspondiente", reprochó.

"La persona que iba manejando el coche es un poco mayor, vestía camisa blanca tipo polo, de barba abundante, también el muchacho que se bajó era de 17-19 años, complexión delgada, estatura media, tenía corte militar".

Los familiares de Yeshua tienen como principal sospechoso del plagio a Fernando "N", quien acusó de un robo a su padre en días anteriores, pero éste lo desmintió.

"A él lo querían acusar de un robo que no cometió, mi esposo lo acusó con sus jefes y al muchacho lo despidieron, hemos pedido el apoyo de su jefa y no nos quiere dar información sobre esa persona", narró.

Así como la madre aseguró que las autoridades no han intervenido, su hermana Rocío "N" también denunció que, pese a amenazas telefónicas, no han podido tener el apoyo de Policía, Fiscalía y Gobierno estatal.

"Un hombre nos marcó, dijo que él tiene al niño, que se lo vendieron por 100 mil pesos", aseguró a REFORMA, "nos dijo que subieron el niño al carro, que le cortaron los dedos de la mano derecha al niño".

"Que llegáramos en 10 minutos a donde nos decían para entregarlo".

La Alerta Amber 61/2019 ya se emitió en la entidad para encontrar al niño que vestía camisa blanca y short naranja.

Familiares y allegados del menor de edad planean realizar a las 12:00 horas bloqueos viales en el Fraccionamiento cercano a la vía que conduce de este puerto hacia Cárdel y Xalapa.