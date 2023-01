Plagio es corrupción y deshonestidad, dice AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— En medio de la polémica por el presunto plagio de tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en tono de ironía que ojalá los problemas del País fueran por plagio, al que calificó como una forma de corrupción y deshonestidad.

"Sí (es corrupción) además es deshonestidad, pero a lo que voy es que el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción", sostuvo en conferencia mañanera.

"Por lo general los que acosan no tienen autoridad moral dicen 'plagio' ojalá y los problemas de México fuesen por plagio, los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los ojos, han quedado callados ante los robos o ante la corrupción".

Reiteró que será la UNAM la instancia correspondiente para determinar sobre la existencia o no del plagio.

No obstante, acusó que el caso se puede tratar de "politiquería".

"Que se resuelva, a mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección, salen estos asuntos, yo padecía de un proceso de desafuero, cada vez que hay una injusticia, así no me gusta porque es politiquería", comentó.