Planea AMLO aumentar becas básicas en año electoral

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México.- Además del incremento del 25 por ciento a las pensiones de los adultos mayores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planea aumentar las becas para estudiantes de educación básica, en pleno año electoral.

El Mandatario anunció que analiza con la Secretaría de Hacienda la disponibilidad presupuestal para 2024, con la finalidad de elevar ese tipo de apoyos, que hoy son entregados a 5 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, pero de manera focalizada.

"Estamos pensando, porque no queremos que se gaste más de lo que ingresa, no queremos que haya déficit, no queremos endeudar al País, no queremos aumentar impuestos, pero, si nos alcanza, queremos aumentar becas en educación básica", dijo.

"En media superior es universal, pero en básica no, son como 5 millones de becas, pero no llega a todos. Queremos aumentar becas para básica, preescolar, primaria y secundaria".

López Obrador informó que, actualmente las becas a estudiantes solo son universales para nivel medio superior y superior, por lo que buscará que la distribución de recursos se incremente a nivel básico.

"En el caso del nivel universitario son más de 400 mil (becas), es como toda la UNAM, yo creo que más, es la UNAM, la UAM y el IPN juntos, es para tener una idea.

"En total son 12 millones de becas, pero queremos aumentar, si podemos, con educación básica, donde nos falta más", expresó.

El Jefe del Ejecutivo se refirió al tema al informar sobre las tres prioridades de su Gobierno para el cierre del sexenio.

En ese contexto, adelantó que buscará incrementar los ingresos de burócratas y maestros, también en 2024.

"Ver cómo mejoramos los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado. Lo que queremos es que ningún educador gane menos de los 16 mil 200 pesos, que sea como un mínimo y de ahí hacia arriba, porque ¡cómo un maestro va a ganar menos que un trabajador!", manifestó.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que, a partir de enero, la pensión para adultos mayores se incrementará.

"Lo que sí está seguro es el 25 por ciento de incremento a la pensión de adultos mayores, ahí si van a quedar desde enero garantizados apoyos, para que una pareja de adultos mayores puedan tener ingresos que les permitan sobre todo su alimentación", agregó.