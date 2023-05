'Planta' Fiscal a diputados en Tamaulipas

/ Integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Tamaulipas citaron de nuevo al titular de la Fiscalía Anticorrupción

Cd. Victoria, México.- Integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Tamaulipas citaron de nuevo al titular de la Fiscalía Anticorrupción Luego de que el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, no asistió hoy, tras ser citado a comparecer ante la Comisión del Congreso del Estado, al argumentar compromisos laborales en su agenda de trabajo, volvió a ser llamado para que acuda el próximo lunes.

Apenas ayer integrantes de la Comisión Anticorrupción de dicho poder acordaron por unanimidad llamarlo a rendir cuentas para hoy a las 10:00 horas en el salón "Independencia", a fin de evaluar su trabajo y avances logrados en la materia.

Sin embargo, por medio del oficio FECC/023/2023, dirigido a la líder de la Jucopo, la morenista Úrsula Patricia Salazar Mojica, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT) justificó su inasistencia.

"Distinguida diputada, le saludo cordialmente, asimismo me permito informarle que derivado de la agenda de trabajo y a compromisos laborales adquiridos con antelación, no me es posible acudir al llamado realizado mediante oficio", dice el documento al que dio lectura Salazar.

El zar anticorrupción precisó que el pasado 3 de mayo recibió el llamado para comparecer ante la Comisión de Anticorrupción.

"Sin embargo, le manifiesto mi total disposición para comparecer y colaborar con los trabajos legislativos que realiza el Congreso del Estado", subrayó.

Ramírez se puso a disposición para acudir a comparecer en la fecha que se le indique a partir de la próxima semana.

Al respecto, el presidente de la citada Comisión, el morenista Humberto Prieto Herrera, propuso que se le cite de nueva cuenta el próximo lunes a las 17:00 horas.

La propuesta de Prieto fue aprobada por unanimidad por los cinco diputados presentes, entre ellos una panista.

Raúl Ramírez, cercano al ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tiene pendiente que se resuelva en definitiva un amparo para permanecer en el cargo para el que fue electo por el Congreso del Estado, luego de que el Poder legislativo pretendió destituirlo debido a no haber aprobado los exámenes de control de confianza.