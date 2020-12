Plantea AMLO consultar a mujeres para despenalizar aborto

Reforma

Ciudad de México.- El mandatario López Obrador sugirió que se consulte a las mujeres sobre el tema de la despenalización del aborto para que no se imponga nada.

"En el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres y que no haya ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación", dijo desde Palacio Nacional.

"Hay libertad absoluta, y en temas muy polémicos, lo mejor, siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso, de las mujeres, que decidan con libertad, pero que no se imponga nada".

Insistió en que el tema del aborto no debe ser un asunto de creencias religiosas o políticas.

"Se trata de respetar a todos, de poner por delante la libertad, somos libres y en México se procura, sobre todo en este Gobierno, que se escuche y se tome en cuenta a todos, sin distinción de religión, corriente de pensamiento, situación económica social cultural, es consultar a todos, porque todos todos, y en específico, todas las mujeres merecen respeto, todas, y tiene que haber igualdad", urgió.

"Entonces, si se considera que esto es necesario, importante, hay la vía para que se decida, que no intervengan estructuras de poder. Esto que no sea un asunto de gobierno o de los poderes o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres".