Plantea AMLO predominio nacional en reforma energética

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que, en caso de ser necesario, buscará una nueva reforma para reafirmar el predominio nacional en cuanto a los energéticos y así no seguir beneficiando a empresas extranjeras.

"Vamos a rescatar a (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien del pueblo, porque sino, y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, que hasta ahora no han aumentado y no van a aumentar. Si es necesario, voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme este principio, de que la materia energética será siempre predominante del interés de la Nación", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal negó que una reforma energética pudiese provocar riesgo en las inversiones extranjeras.

"No (habría fuga de inversiones), porque los inversionistas saben que tienen campo suficiente para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción. Constantemente me están buscando empresarios extranjeros para informarme de que van a traer más capital a México.

"Y son bienvenidos siempre y cuando no haya abusos, no haya saqueos, no haya contratos leoninos, que paguen impuestos, que respeten la soberanía del País. Y México es un país con muchas oportunidades para la inversión y no hay abusos, no se castiga a nadie por consigna, no se le da preferencia a una empresa en contra de otras", aclaró.

López Obrador dijo que para él es un orgullo el que le digan que su Gobierno ha protegido a la CFE y a Pemex.

"Ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden. Me llama la atención, ahora sí que es un timbre de orgullo, que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola.

"Además, no engañamos a nadie, desde hace tiempo vengo planteando que tenemos que rescatar a la industria eléctrica y la industria petrolera que son fundamentales, es regresar al espíritu del Presidente Carranza, del Presidente Lázaro Cárdenas, del Presidente López Mateos", mencionó.

El Presidente agregó que solamente los traidores entregan los recursos de su país a extranjeros.

"Sólo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país, cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad le respondo que apenas nos estamos independizando de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el País.

"En México, la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la Patria, industrializar el País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria", agregó.