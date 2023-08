Plantea AMLO que 'gente decida' sobre libros

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Sin precisar cómo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a Gobernadores que se oponen a los libros de texto gratuitos a consultar a la gente para que decida si quiere que se distribuyan.

En su conferencia, el tabasqueño refrendó que corresponde al Ejecutivo federal la elaboración de contenidos educativos.

Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Yucatán, gobernados por la Oposición, han anunciado que no distribuirán los libros.

"Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida. Porque cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar al pueblo", señaló.

"Que en Chihuahua se pregunte a la gente si no quiere los libros. Que se haga lo mismo en Guanajuato (sic), en Coahuila, donde los Gobernadores dicen que no quieren los libros", agregó.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario criticó que el dirigente del PAN, Marko Cortés, pida arrancar las hojas de los libros.

"¿Cómo es eso? A mi me regalan un libro y aunque sea de (Enrique) Krauze, ni modo que lo voy a tirar o a quemar, hay que respetar los libros, todos. No vamos a regresar a la quema de los libros, a esa época de atraso".

Este miércoles, REFORMA publicó que con la defensa de las acciones guerrilleras de hace 50 años, en las que enaltece secuestros y asesinatos, a los que llama "ajusticiamientos", como el crimen de don Eugenio Garza Sada, la SEP instruye a los maestros de secundaria a seguir ese legado.

En un pronunciamiento publicado ayer, especialistas en educación, activistas y políticos cuestionaron los contenidos de los libros de texto y llamaron a padres de familia y a docentes a oponerse a esos materiales que califican como "arbitrariedad".

Presume apoyo de SNTE a libros de SEP

López Obrador presumió que los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP cuentan con el apoyo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

"No se dio a conocer un documento, un escrito del sindicato de maestros, pasó de noche, en donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto (...) Estoy seguro que el 99 por ciento de la población no se enteró, 99 por ciento de los mexicanos".

El pasado 4 de agosto, el sindicato que lidera Alfonso Cepeda emitió un posicionamiento en que que defiende los nuevos libros y acusa a grupos políticos y facciones ideológicas de usar la coyuntura para atacar al Gobierno de la 4T.

El Mandatario dijo que seguirá poniendo al descubierto las mentiras y calumnias de los "conservadores".

"Como son capaces de calumniar, de mentir, todo en función de sus intereses, sus privilegios, y también por su ideología conservadora, clasista, racista, por eso es muy bueno el debate".

El tabasqueño criticó a los "medios de manipulación" y aseguró que detrás de la oposición a los nuevos contenidos educativos hay intereses económicos y hambre enfermiza de dinero.

'Priistas, corruptos cínicos; panistas, corruptos hipócritas'

Al abordar los avances de las obras hídricas de su Gobierno, López Obrador acusó que los priistas son corruptos cínicos y los panistas corruptos hipócritas porque se dan golpes de pecho.

El tabasqueño recordó que fue un Gobierno panista el que otorgó a Constellation Brands el permiso para instalar una planta cervecera en Mexicali pese a que no hay agua.

"¿Saben qué hicieron los panistas? Entregaron los permisos y comprometieron el agua para consumo doméstico de Mexicali y la planta cervecera no era ni siquiera para abastecer de cerveza a Baja California, Sonora, Sinaloa o Mexicali. No, era para exportación, ¿qué es lo que se iba a exportar? Agua. Lo irracional, claro, no es que no supieran, es el dinero, la corrupción, los billullos, eso era lo que imperaba, por eso no les creo nada, son muy corruptos, muy corruptos", acusó.

"Les gusta muchísimo, demasiado, el dinero, el dinero es su dios, de estos conservadores y muy hipócritas, porque ya lo hemos dicho antes. Decíamos: los priistas son corruptos cínicos, los panistas corruptos hipócritas porque se dan baños de pureza", agregó.

El Mandatario llamó a los productores de leche que implementan técnicas de goteo para no desperdiciar agua a instalarse en el sureste.

El Presidente pidió apurar los trabajos del Acueducto "El Cuchillo II" para que pueda ser inaugurado en septiembre y así evitar que Monterrey padezca por falta de agua como el año pasado.

"Aquí ni ha llovido (NL), llevaba más de un mes sin llover, entonces, aquí tenemos que apurarnos. Están trabajando empresas e ingenieros militares que nos ayudan mucho. Tenemos la meta, el desafío de terminar el día 13 de septiembre, para que, si no llueve, no se padezca de agua en Monterrey, que no suceda lo que pasó el año pasado", dijo.

"Están trabajando 24/7 y están trabajando todos los militares, están cumpliendo muy bien, para tener el agua", agregó.

El tabasqueño urgió a apurar las obras del acueducto porque el crecimiento poblacional en la entidad que gobierna el emecista Samuel García está por encima de la media nacional.

Agredece a Biden

López Obrador informó que envió una carta a Joe Biden, su homólogo estadounidense, para agradecerle por abrir una vía legal que, aseguró, antes no existía.

"Le acabo de enviar una carta al Presidente Biden y le hago un reconocimiento por dos decisiones que ha tomado: una, que abrió un camino para migrantes, un camino legal que no existía.

"Ahora, migrantes de países de pueblos hermanos pueden hacer un trámite y tener la oportunidad de llegar por la vía legal Estados Unidos, eso no existía. Nada más había la opción de echarse a andar, correr todos los riesgos para llegar a Estados Unidos".

'ONU, organismo aniquilosado'

López Obrador aseveró que la ONU debería combatir la desigualdad en el mundo, pero, en cambio, es un organismo "anquilosado" que ni siquiera ha podido tomar una iniciativa contundente para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania.

"Fue lo que plantee en mi visita a la ONU: que se creara un fondo para combatir la pobreza en el mundo, para combatir la desigualdad en el mundo. A eso se debería de dedicar la ONU, es lo más importante.

"Y no es posible que no se haga nada cuando hay más de mil millones de personas que viven con menos de un dólar diario. Eso debe ser atendido. Es de las reformas que requiere la ONU, porque es un organismo anquilosado. Bueno, ni siquiera le han hecho caso, o ha tomado una iniciativa vigorosa, clara, contundente, para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania".

Firma decreto para proteger a indígenas

En el marco del Día de los Pueblos Indígenas, López Obrador firmó un decreto en el que se reconocen y protegen los lugares sagrados de huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

"Por ello les he encargado a todas las dependencias de mi Gobierno, he instruido a los servidores públicos para que den cumplimiento efectivo a este decreto y pongan alto a todas las agresiones, invasiones a sus tierras y lugares sagrados", dijo antes de firmar el decreto.

"Con la firma de este decreto damos atención a una demanda histórica de estos pueblos y reafirmamos nuestra convicción de que la transformación de México no solo es de carácter material, sino que tiene una fundamento profundamente espiritual, es nuestro legado y es nuestro aporte al devenir histórico", agregó.