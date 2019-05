Plantea AMLO 'quién es quién' para jueces

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hacer un "quién es quién" en la justicia, en el que se dará a conocer si hay jueces que estén liberando a presuntos delincuentes a fin de no permitir la corrupción.

"No se va a permitir la corrupción, vamos a ser respetuosos del Poder Judicial, pero vamos a estar pendientes. Si hay jueces que están liberando a presuntos delincuentes, y antes ni se sabía, pues ahora no, pues ahora va a haber un quién es quién en la justicia, cero huachicol, no se permite el huachicol en nada", señaló en su conferencia matutina.

El mandatario federal ha insistió en varias ocasiones en que se haga una limpia en el Poder Judicial y en que los jueces actúen con apego a la ley.

Incluso, hace unos días, el presidente instruyó formar una mesa de trabajo entre Gobernadores, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia a fin de revisar casos de corrupción en el Poder Judicial de los estados.