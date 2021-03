Plantea AMLO quitar secrecía en delitos de servidores públicos

Cd. de México (15 marzo 2021).- Ante lo que consideró una renovación del Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que propondrá una iniciativa para que no haya secrecía con los servidores públicos que violen los derechos humanos.

"Voy a proponer que en el caso de los servidores públicos, y voy a convertirlo en iniciativa, no haya secrecía. Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que violó los derechos humanos, porque la corrupción es una violación a los derechos humanos, no tiene por qué mantenerlo en sigilo, en secreto", señaló en conferencia.

El titular del Ejecutivo consideró que antes el Poder Judicial era como el "castillo de la pureza" pues no había castigo contra jueces, ministros y magistrados, pero ya se va avanzando junto con la Judicatura.

"Se está renovando el Consejo de la Judicatura, antes el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, un magistrado, un ministro, me gustaría que se hiciera un análisis, un estudio, de cuántos jueces, magistrados y ministros han sido enjuiciados, sobre todo en la época posrevolucionaria.

"Durante el periodo neoliberal muy poquitos, porque como es un poder autónomo, no se podía intervenir, y no se debe de intervenir, tienen que ser ellos mismos para hacerlo, y para eso es importante la Judicatura, se va avanzando, hace poco salió un ministro, esto no se veía, no, es la primera vez", agregó.