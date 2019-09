Plantea AMLO reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que para tener un mejor Poder Judicial, la iniciativa de su reforma debe surgir desde su interior.

En su conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario fue cuestionado sobre los señalamientos que se han hecho a ese Poder por su ineficiencia y si consideraría hacer una convocatoria internacional para que se le haga una reforma.

"La reforma a los Poderes deben de darse por iniciativa propia, eso fue lo que planteamos el día de ayer, es un tema que debe tratarse. Creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores Poderes, más honestos, justos, eficientes, es la participación de los ciudadanos (...). Informar de manera documentada lo que está sucediendo, el de argumentar que las cosas no están bien en el Poder Judicial", dijo.

"Si eso lo hacemos todos, eso va a ayudar a que al interior del mismo Poder Judicial, sin injerencia del Poder Ejecutivo, sino por decisión del soberano, que es el pueblo, se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este Poder, ese es el fundamento, es lo que considero más importante, que de manera respetuosa, sin extravagancias, desde luego en forma pacífica, se siga tratando este tema".

López Obrador dijo tener confianza en que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, atenderá los señalamientos.

"Confío en que se va a tomar esta iniciativa, le tengo confianza al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es una opinión personal, lo considero una gente íntegra que va a escuchar estas peticiones".

Tras insistir en que la renovación del Poder Judicial debe ser desde su interior, el Mandatario descartó enviar alguna iniciativa sobre el tema.

"No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera, esto se hizo cuando el Presidente (Ernesto) Zedillo, yo no voy a proceder de esta manera, no voy a enviar una iniciativa, ni porque tengamos la posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores, no va a actuarse de esa forma, porque considero que la mejor reforma y renovación debe surgir del interior del Poder Judicial".

En lo que corresponde a sus atribuciones, como Jefe del Ejecutivo, dijo, sí cuidará los perfiles que propondrá para Ministros y para miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

"Lo que sí voy a hacer, porque me corresponde, es que cuando me toque proponer a Ministros, enviar ternas al Senado, voy a cuidar que sea gente honorable, gente honesta y lo mismo en caso de la Judicatura para ver si alcanza el tiempo, por los que se van a ir jubilando a renovar cuando menos esos dos órganos, es decir la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura", manifestó.

El presidente consideró que sería un avance importante que se cuide la integración de esos dos órganos, para que no tengan recomendados por cuestiones políticas o para defender intereses de grupos económicos.