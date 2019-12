Plantean becas para atención en centros Teletón

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó otorgar becas a personas con discapacidad para que puedan recibir atención en los centros Teletón, ante la falta de infraestructura del Gobierno federal.

En conferencia matutina, indicó que este mecanismo se implementaría mediante un acuerdo para aprovechar estas clínicas especializadas, en lugar de optar por nuevas instalaciones.

"Lo que hay son clínicas del Teletón, tienen más cobertura que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque (las nuestras) tienen muchas limitaciones por falta de recursos, no lo descarto, sería una excepción.

"Pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, tratamiento en estas clínicas especializadas, aprovechar la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa al problema de discapacidad que se está subutilizando", señaló.

Presumen inversión

Durante su participación, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, informó que la inversión en 2019 en apoyos para personas con discapacidad fue de más de 9 mil millones de pesos, sin embargo, para el año siguiente aumentará a 14 mil 200 millones de pesos.

El objetivo, resaltó, es llegar a un millón de beneficiarios, respecto a los 815 mil 883 que se tienen registrados actualmente.

Montiel detalló que de las personas con discapacidad beneficiadas 372 mil son mujeres y 443 mil son hombres, de las cuales 507 son menores y 77 mil son indígenas.

En tanto, el mandatario federal presumió que esta inversión se consiguió a través del combate a la corrupción y la austeridad en el Gobierno federal.

"Este programa es un orgullo, es humanismo puro, aunque nos quedemos sin camisa, aunque se enojen nuestros adversarios, aunque digan misa", agregó.