Plantean en INE dejar sin candidaturas a Salgado y Morón

La Unidad Técnica de Fiscalización propone al Consejo General del INE mantener la cancelación del registro a Félix Salgado y Raúl Morón como candidatos a la Gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

En el proyecto que circula entre los consejeros se indica que la ley es clara al establecer que si un precandidato no entrega su informe de gastos de precampaña deberá ser sancionado con la pérdida de su registro.

"Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio, con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero", se lee en el documento que será discutido por el Consejo General del INE.

Establece que una vez hecha efectiva la sanción impuesta, se otorga un plazo de 48 horas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la sustitución de la candidatura a la Gubernatura de Guerrero.

En el caso de Morón da un plazo de cinco días para la sustitución.

"Haga efectiva la sanción impuesta por este órgano colegiado en el ámbito de su competencia al ciudadano Raúl Morón, consistente en la cancelación del registro como candidato a Gobernador", se añade en el proyecto sobre el caso de Michoacán.

Los consejeros están en su reunión semanal, y se prevé que después se reúnan nuevamente para discutir los proyectos.

Acusa engaño de Félix para no ser sancionado

En un intento porque le devolvieran la candidatura, Salgado Macedonio intentó engañar al INE al presentar un informe de gastos de precampaña que, según él, entregó a Morena el 19 de enero.

Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización demostró que ese documento, presentado esta semana, jamás fue entregado al órgano interno del partido ni fue mostrado por el aspirante en febrero y marzo, durante el proceso inicial para retirarle la candidatura.

"Es una conducta consistente en la fabricación de pruebas por parte de los sujetos obligados, para intentar engañar a la autoridad electoral con la intención de evadir la responsabilidad por la omisión en que se incurrió", justifica el órgano interno en el acuerdo para confirmar la cancelación del registro del morenista.

"Resulta incuestionable que el sujeto desplegó una conducta dolosa al no presentar el informe de precampaña, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio".

En el acuerdo, que la Unidad someterá a consideración del Consejo General, se da respuesta a los siete preceptos que pidió la Sala Superior del Tribunal tomar en cuenta para fijar la sanción al político guerrerense.

Además, ante la petición de los magistrados de considerar el derecho del aspirante a ser votado, se justifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no existen derechos humanos absolutos, esto es, un mexicano puede ser restringido de manera justificada y proporcional.

"De conformidad con las circunstancias analizadas en el caso en concreto, es dable sostener que resulta de mayor interés ponderar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, que el derecho individual a ser votado del C. Félix Salgado Macedonio", se agrega.

Los magistrados pidieron analizar la voluntad o disponibilidad del aspirante a presentar su informe, por lo que la Unidad relata que no hubo, pues el 24 de febrero se le notificó de su omisión, y éste respondió que no entregaría nada porque no fue precandidato.

Su informe lo presentó hasta el 22 de marzo, cuando era inminente la sanción.

"Dicha situación impidió a la autoridad fiscalizadora llevar a cabo de forma correcta y en tiempo la fiscalización de lo reportado por el partido y su precandidato, situación que pone en evidencia la falta de ánimo de cumplimiento del actor como de su partido", responde el INE a la Sala.

Sobre los bienes jurídicos en riesgo, la Unidad asegura que la conducta del infractor lesionó gravemente la rendición de cuentas, la transparencia en los recursos y la equidad en la contienda.

"No sólo no lo presentó, sino que inclusive intentó engañar a la autoridad fiscalizadora negando la realización de actos de precampaña y presentando un informe en ceros", asegura.

Evidencia una página de internet de la dirigencia nacional de Morena, en la que se indica que Salgado fue "el único ciudadano" que obtuvo el registro para participar en el proceso de selección interna del partido Morena, por lo que sí fue precandidato.

Añade que Salgado conocía la obligación de entregar un informe, por lo que existe dolo directo.

En cuanto al monto económico o beneficio involucrado, la autoridad electoral señala que inicialmente se calculó que lo no reportado es de 19 mil 872 pesos, pero no se tiene certeza del flujo de los recursos por la omisión del guerrerense.

"Por ende, la omisión en que incurrió el sujeto infractor afecta gravemente la rendición de cuentas que debe regir la contienda electoral, pues impidió que se verificaran circunstancias como que los recursos públicos o privados provinieran de fuentes autorizadas", añade.

En los argumentos, se asegura que el INE debe velar porque se cumpla a cabalidad la Constitución, pues los propios legisladores, en 2014, promovieron que la rendición de cuentas fuera clave en los procesos electorales.

Y usa Morón misma estrategia

El aspirante a la Gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, usó la misma estrategia que Salgado de presentar esta semana al INE un informe de gastos de precampaña que supuestamente entregó al partido el 22 de enero.

Sin embargo, el órgano electoral dictamina lo mismo, que se busca engañar a la autoridad con pruebas falsas, además de que dicho papel afirma que gastaron cero pesos, cuando en realidad se detectaron gastos.

Los siete argumentos para confirmar la cancelación de la Gubernatura al michoacano son las mismas que las de su compañero.

En el documento se acredita que el 15 de febrero informó a Morena que su precandidato había hecho precampaña, por lo que debía entregar el informe. Sin embargo, una semana después respondió que era falso, pues no hubo proceso interno.

El 5 de marzo, la autoridad nuevamente notificó a Morena de los hallazgos que, para el Instituto, eran actos de precampaña, pero el instituto político se negó a entregar el reporte otra vez.

"Queda evidenciado que no hubo la intención de cumplir con la normativa electoral", indica.

La Unidad calculó que Morena o el candidato no reportaron en promoción 11 mil 726 pesos, sin embargo, insiste, no es posible dimensionar la afectación en recursos por la omisión de no presentar un informe.