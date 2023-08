Plantean Gobierno de coalición y menos presidencialismo

Ciudad de Méxco.- Aspirantes del Frente Amplio por México coincidieron durante Foro de Intercambio de Ideas en que es importante implementar un Gobierno de coalición y evitar el presidencialismo.

Moderadores abrieron la discusión sobre si existían pesos y contrapesos en la política actual, a lo que todos resaltaron la importancia de que exista este elemento en el País.

Enrique de la Madrid argumentó que tener un Gobierno de coalición será el siguiente pasó que le toca atravesar al sistema político mexicano.

"No sé en qué momento los del gobierno actual pensaron que elegimos a un monarca, se equivocaron, somos una república, pero hoy tenemos un monarca disfrazado de presidente, tenemos un gabinete que actúa como cortesanos y además quieren crear un país de siervos, algunos ya hasta les dijeron los siervos de la nación, no sé en qué momento perdieron la brújula, pero esta es una República, es democrática y es federal", expresó.

Por su parte, Beatriz Paredes propuso que se refuercen las figuras de los estados y los municipios, además de empoderar a la sociedad civil mediante participación en el Poder Legislativo.

"Yo soy federalista, creo que es esencial una federación fuerte con estados y municipios poderosos, soy federalista y creo en la fuerza de las regiones, propondré una reforma fiscal para mayores atribuciones a los estados y a los municipios. No hay que entregar cheques en blanco a nadie. Los liderazgos carismáticos le sale muy caro a las sociedades", aseguró.

El panista Santiago Creel dijo que en el Gobierno actual no se sigue la Constitución, pues no se respeta la división de poderes.

"El primer peso y contrapeso es aplicar la Constitución. El gran problema que hemos tenido es que la constitución parece que no es la Constitución. Ahí está la división de poderes, ahí está el federalismo, ahí están las competencias del municipio, de los estados, ahí está la división horizontal del poder, el poder ejecutivo, su competencia, el Poder Legislativo, hasta donde llega y el Poder Judicial", expresó.

Xóchitl Gálvez, por otro lado, dijo que en el tema de pesos y contrapesos el País está muy "mal parado".

"Estamos muy mal parados en ese tema, me tocó ver como se robaron dos votos para imponer a la de derechos humanos, no hemos puesto a los del INAI porque Morena no lo ha permitido, se ataca frecuentemente al poder judicial".

Defienden Paredes y Gálvez al Poder Judicial

Tanto Xóchitl Gálvez como Beatriz Paredes se lanzaron en defensa del Poder Judicial durante sus intervenciones. La priista defendió a la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, mientras que la senadora lamentó amenazas contra el juez que la amparó tras revelarse información fiscal de su empresa y clientes.

"La impunidad que campea en este régimen, el abuso de poder que desde la mañanera cuando se descalifica, cuando se estigmatiza, cuando se critica a los comunicadores, cuando se pretende descalificar al poder judicial. Mi reconocimiento a la ministra Piña, que viva la Suprema Corte de Justicia", expresó Beatriz Paredes.

"Se ataca frecuentemente al Poder Judicial, lo siento con el juez que ya lo amenazaron por darme el amparo. Lo que le está haciendo es proteger la información personal, porque el presidente no puede tomar esa información financiera y hacerla pública", manifestó Xóchitl Gálvez.