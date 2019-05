Plantean que Urzúa comparezca por IMSS

Ciudad de México.- Legisladores plantearon que el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, comparezca ante el Congreso, luego que el director del IMSS, Germán Martínez, renunció al acusar injerencia de la dependencia federal.

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, anunció que en la sesión de mañana de la Comisión Permanente solicitarán la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

"Me parece que la renuncia de Germán Martínez, como lo decía el coordinador, el fondo del asunto nos obliga a llamar a comparecer al Secretario de Hacienda.

"Si recordamos en el mes de enero cuando se dio el desabasto de gasolina se le llamó a comparecer; primera convocatoria, no quiso presentarse, y prometió la presencia del subsecretario; segunda convocatoria no se presenta y manda a la Unidad de Inteligencia Financiera, esperemos que ahora dé la cara", indicó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, pidió la comparecencia del Secretario para que explique por qué hay recursos congelados para el sector salud, lo que motivó la renuncia de Martínez como director del IMSS.

La diputada morenista reconoció que en este sector están congelados cerca de mil millones de pesos del presupuesto de 2019.

Afirmó que hasta el momento no se ha resuelto la petición de audiencia con funcionarios de Hacienda, pero que espera que en breve se confirme para que sean liberados todos los recursos.

"Yo quiero pensar que ahí está el dinero y nada más es que nosotros podamos hablar con la Secretaría de Hacienda para que esté a la vista y se pueda usar, porque es un dinero que no puede estar guardado ni congelado detrás de una raya, se tiene que usar", manifestó en conferencia de prensa.

En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, consideró que la renuncia debe ser un llamado de alerta sobre la situación por la que atraviesa el sector público de salud.

"Me parece que esta renuncia debe ser un llamado de alerta, debe tomarse todo lo que él pueda referir de su experiencia como un llamado de alerta para no colocar en riesgo una de las funciones más importantes del Estado, que es brindar los servicios de salud y protección a la misma a todos los mexicanos y mexicanas", expresó.

El senador panista Mauricio Kuri acusó que en lo que va de la actual Administración, el IMSS no ha tenido el respaldo institucional, ya que ha sufrido recortes para destinar recursos a programas electorales.

"Hemos tenido durante este tiempo solamente una visión electoral, no una visión gubernamental donde tiene que asumir los costos de darle un mal servicio a los ciudadanos y lo único que se está haciendo es tener recortes presupuestales para mandarlos solamente a programas electorales".

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció la decisión de Martínez.

"Si no va a tener el respaldo para que su responsabilidad la pueda cumplir a cabalidad es mejor hacerse a un lado. Yo reconozco hoy, con los argumentos que tengo, la acción que ha tomado Germán Martínez", aseveró.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, felicitó a Martínez por su congruencia y advirtió que su decisión deja de manifiesto la actitud arbitraria de la Secretaría de Hacienda.

"Hoy lo que se está demostrando es que la Secretaría de Hacienda, así como intervenía antes arbitrariamente, desde mi punto de vista, en Petróleos Mexicanos sacaba recursos y dejando que se fuera pauperizando esa industria sustantiva, pasa lo mismo en el ISSSTE y en el Seguro Social", sostuvo.

La coordinadora perredista en Cámara de Diputados, Verónica Juárez, aseveró que la renuncia de Germán Martínez evidenció la crisis en el IMSS y las contradicciones del Gobierno.

"De manera particular me parece que es inhumano que en nombre de la austeridad se deje de comprar medicamentos, que en nombre de la austeridad se hagan recortes de personal y que en nombre de la austeridad finalmente el sector salud ahora se encuentre en crisis".