Planteará Monreal revisar 'Ley Garrote'

Ciudad de México.- Tras reconocer que la esencia de la izquierda "es la calle y la protesta social", Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, reveló que el Senado revisará la constitucionalidad de la 'Ley Garrote' en Tabasco que criminaliza las manifestaciones públicas.

El parlamentario zacatecano informó que convocará a Morena para revisar el asunto y determinar, "siempre con la mayoría", si el polémico ordenamiento debe ser susceptible de ser controvertido o no; además, adelantó que buscará hablar con el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

"Se publicó y ya está vigente esta ley llamada 'Ley Garrote'. Todavía quedan instancias jurídicas por atender, que pueden traducirse en recursos tanto de inconstitucionalidad como de inconformidad sobre esta disposición legislativa. Tiene que ver mucho con la soberanía del Congreso, pero también el Senado, como vigilante del pacto federal, como representante de los estados, tiene que cuidar que no se vulneren principios constitucionales", aclaró en entrevista.

Monreal dijo que es "de los que piensa que el diálogo es fundamental en el caso de conflictos sociales, la violencia es atendible y el respeto a los derechos humanos es clave. Vamos a esperar, estoy pidiendo información, y luego el Senado tendrá que tomar una posición política y jurídica respecto del tema".

--¿Es partidario de la 'Ley Garrote'?

--No confío, no creo, toda mi vida lo he dicho que no soy simpatizante de Dracón, de leyes draconianas; no creo que los problemas sociales se resuelvan con el aumento de penas, sobre todo para evitar conductas antijurídicas.

"A veces acuden a ellas por dificultades sociales, pero creo que hasta ahora la tónica del Gobierno en este nuevo entorno es tratar los temas con mucho cuidado y mucha tranquilidad social. Debe seguir así: vamos a hablar con el Gobernador para ver cómo se dio la publicación y aunque el Congreso (de Tabasco) tiene su autonomía, no nos impide platicar con ellos y el Senado tendrá que asumir su posición respecto de promover o no un recurso".

--¿De qué depende?

--Depende de platicar con los compañeros del grupo, de platicar con las fracciones, aunque aquí en el Senado somos 59, es una fuerza importante y vamos a checar con todo cuidado lo que va a proceder.

--¿Es partidario de que el Senado promueva recursos?

--Soy partidario de que si se violaron principios fundamentales el Senado debe actuar.

--A bote pronto, ¿se violaron?

--No la conozco a profundidad porque no estuve en el debate y no quiero hacerle al adivino de rancho ni al pitoniso; quiero revisar bien la redacción porque creo que existen en el Estado de México y en otros estados ya esa misma disposición con diversas penas, pero que se castigan ese tipo de ilícito.

--El Senado puede contravenirla...

--Puede: tiene facultades y vamos a revisarlo con sumo cuidado. Voy a proponer al revisar la redacción y vamos a reunirnos para establecer con seriedad una reflexión colectiva y siempre por mayoría decidir.

--La izquierda siempre se ha manifestado en las calles...

--La izquierda tiene su esencia en la calle y en la protesta social. Ahora que somos Gobierno tenemos que actuar con mucho cuidado.