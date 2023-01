Pobre Ministra; no haré guerra al que gane en Corte: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A unas horas de que la Corte designe a su nuevo Presidente, el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, defendió a la Ministra Yasmín Esquivel y dijo que no declarará la guerra al Poder Judicial, además de que reconocerá a quien gane la votación entre los Ministros.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que Esquivel enfrenta una guerra de potentados.

"Entonces, como imaginaron de que la Ministra Yasmín era, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el Presidente, pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales, del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada en contra de la señora", acusó.

"Ya les expliqué que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa, va a ser tarea, eso sí, de los que vengan, van a tener que reformar el Poder Judicial que está muy mal, ahora se avanzó algo, pero faltan convicciones, faltan ideales, faltan principios".

En tanto, adelantó que no le declarará la guerra al Poder Judicial, quede quien quede al frente de la Corte.

"Entonces, hay que esperar lo que decidan libremente los ministros y también institucionalmente, porque ni modo que vamos a declararle la guerra al Poder Judicial, institucionalmente, el que quede será reconocido porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración porque por encima de todo está el pueblo de México y adelante", planteó.

Poder Judicial fue secuestrado y eclipsado por dinero, acusa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Poder Judicial está secuestrado y eclipsado por el dinero y que se le debe liberar.

Se quejó de que los juzgadores no tienen emoción social en favor de la justicia.

"Yo podría decir con todo respeto, y también hay honrosas ecepciones, que el Poder Judicial está secuestrado, como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo. Entonces va a ser ahora hacia adelante, liberar al Poder Judicial", indicó.

"Qué jueces, que magistrados, que ministros internalicen lo que es la justicia, porque parece paradójico o contradictorio, pero no tienen claro o no tienen sentimientos, emoción social en favor de la justicia".

"El Poder Judicial se fue eclipsando con el dinero. El poder económico eclipsó casi por completo al Poder Judicial. Entonces, sí hace falta una renovación profunda, nosotros no lo hicimos, porque teníamos que optar entre inconvenientes, eso es la política, decir, importa esto, importa esto, lo mismo esto otro, tenemos muchas cosas ¿cómo priorizamos, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? Para no fracasar, esto es una estrategia".

López Obrador afirmó que aunque haya un acto autoritario de cambiar a todos los Ministros, no habría a quién poner, pues en el periodo neoliberal no se educaron abogados con amor al pueblo.

"Entonces dijimos, hagamos la lucha en el Poder Judicial, ya se los expliqué un día, me planteaban una reforma constitucional como la de Zedillo, que llevó a cabo en el Poder Judicial para cambiar ministros y dije no, eso no, porque además no resuelve, el problema viene de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo", agregó.

"O sea, son jueces, es una pirámide, luego magistrados en medio, y hasta arriba la Suprema Corte de Justicia, los ministros, que son 11, entonces, ¿cómo hacerle si desde los jueces, no todos, pero hay una concepción conservadora, que están siempre a favor del cliente, no a favor del pueblo, no a favor del ciudadano, mucho menos a favor del pobre, como hacerle ahí?, ni modo que se les despida a todos".

"Pero aún en ese caso, que sería un acto autoritario, ¿con quién se sustituye? Si durante el periodo neoliberal en las universidades, se dejaron de formar abogados y otros profesionales con mística, con principios, con ideales, con amor al pueblo, ¿con quién se les sustituye?".

"Es un asunto complejo".

Ministros que propuso le dieron la espalda, se lamenta

López Obrador lamentó que Ministros que ha propuesto no siempre voten en beneficio de la Cuarta Transformación.

"Bueno, regresando a lo del Poder Judicial, estaba muy complicado, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Ya se los platiqué y son 11 ministros, me va a corresponder proponer a cuatro o cuatro externos, si cuido y mando cuatro buenas personas, pues ya nada más faltarían dos, para que de 11 tengamos seis, porque se va a requerir para la transformación", dijo.

"Las leyes que no se aprueban en el Legislativo los conservadores acuden a las Cortes para pedir que se declaren inconstitucionales, entonces, sí ayuda, por ejemplo, en la ley eléctrica, que los conservadores, la habilitaron para ayudar a Iberdrola, de España, en contra de la Comisión Federal de Electricidad para que aumentaran las tarifas de luz, todavía. Cómo se ganó por mayoría simple en la Cámara, acudieron al Poder Judicial para declararla inconstitucional".

"Entonces ahí, para que se declara inconstitucional una ley, se requieren las dos terceras partes entonces si de los 11 ministros se cuenta con cuatro, ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley. Cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación, que no pertenezcan al viejo régimen".

"¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al Presidente, al proyecto".

Arremete contra Gutiérrez Ortiz Mena

Aunque señaló que reconocerá al nuevo presidente de la Corte, el Jefe del Ejecutivo arremetió en contra del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los candidatos a encabezar el máximo tribunal.

"No sé si sea el mas rico, eso ustedes lo van a investigar, no estoy sosteniendo eso, pero ese Ministro fue antes de ser funcionario público, encargado de un despacho fiscal que defendía empresas extranjeras", acusó.

Recordó el paso del ahora Ministro por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), del cual fue jefe de 2008 a 2012, en el sexenio de Felipe Calderón.

"Entra con Fox como director jurídico del SAT, ¿qué hizo Fox?, pues yo tengo la experiencia de que devolvió impuestos, ya hablamos aquí de un juicio, no sé si de Jumex o Del Valle, donde a esta empresa le devolvieron el IVA, esta empresa asesorada por Diego Fernández de Cevallos, y todo lo que devolvieron lo recogieron de las participaciones federales a los estados, era yo Jefe de Gobierno y me dolió mucho", recordó.

"Yo no sé si en ese entonces este señor era el director jurídico del SAT, pero luego lo ponen como director de grandes contribuyentes del SAT, quiénes son los que deben pagar más, los llamados grandes contribuyentes, y a quiénes se devolvían impuestos, a los grandes contribuyentes, y luego director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y las facturas falsas. Hace falta el estudio, yo no sé qué hacen las universidades, las academias, los centros de investigación, las universitarias, pero a ver, una investigar de las (facturas falsas). Las llamadas factureras, empezaron con Calderón y tuvieron su auge en el sexenio pasado ¿Quién las impulsó? De cuánto fue el desfalco a la hacienda pública", cuestionó.