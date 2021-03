'Podemos revocar concesión a minera canadiense'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se puede quitar la concesión a la minera canadiense Americas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, si no acepta al sindicato que ganó la titularidad del contrato porque no le "agrada" a la empresa y reinicia los trabajos.

"Explico a los mexicanos que no acepta la empresa al sindicato, entonces se estaban peleando la titularidad del contrato, porque hay la mala costumbre, así también era antes de que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores.

"Entonces, en este caso, como habían dos sindicatos peleándose la titularidad del contrato se hizo un recuento y ganó, por decisión de los trabajadores, un sindicato para representar a los trabajadores, pero como no es del agrado de la empresa, no quieren iniciar actividades, porque quieren tener su sindicato", señaló en conferencia.

El Mandatario federal pidió al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicar esta situación al Gobierno canadiense para que no se entienda como una advertencia a la empresa.

"Aprovecho para pedirle al Secretario de Relaciones Exteriores que hable con el Gobierno de Canadá y que explique esta situación y que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia.

"Pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera", afirmó.