'Podían tirar una bomba con dron; querían quemar la puerta'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que militares usaran inhibidores de drones en Palacio Nacional durante la marcha del 8 de marzo, pues agresores podían haber arrojado una bomba al hacer uso de ellos.

"Lo mismo, se sitúa a un militar con un aparato para evitar drones. ¿Por qué lo de los drones?, porque no se sabe si incendian, si son capaces de eso los que están detrás. ¿Qué no pueden con un dron tirar una bomba?

"Si lo que estaban buscando es la nota, el desprestigio para el Gobierno, para el país. Entonces: hay francotiradores en el Palacio", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que ese día le habían informado que agresores buscaban quemar la puerta de Palacio Nacional.

"Claro, yo tenía información, es mi trabajo, no tengo grupos de espionaje, pero si hay inteligencia, lo que me dice la gente. Y luego, la información que tenía es que querían quemar la puerta del Palacio. Quemar la puerta, pues se meten, imagínense eso. Entonces, teníamos que poner el muro", contó.

El Presidente afirmó que, más que castigo, debería haber condena pública para quienes agredieron durante la marcha del 8 de marzo.

"Ya hablamos ayer sobre este tema, yo considero que va informar la Jefa de Gobierno, ella estuvo presente, al tanto, de todo lo que ocurrió. Mi opinión es de que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas.

"No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia, además es un contrasentido", sostuvo.

El Mandatario dijo que el machismo es violencia y que actualmente sigue existiendo mucha infiltración en los movimientos.

"Yo creo que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?.

"Entonces, como que hace falta más análisis, más reflexión porque sí hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo, pero hay mucha infiltración, mucha manipulación", señaló.

El Presidente agregó que no se puede ser humanista si se es machista.

"No se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es explotador, si se es racista, clasista, si no se respeta la naturaleza, pero es importante lo otro, ser humanista es ser pacifista", finalizó.

'Reclamos de mujeres no llegan a Palacio'

Al ser cuestionado sobre si los reclamos de igualdad y justicia para las mujeres llegaron al Palacio Nacional, el Presidente López Obrador aseguró que no fue así.

"Pues este... no llegan a Palacio (los reclamos)", aseguró.

Sin embargo, el Mandatario federal mencionó que durante años ha recogido el sentimiento de las mujeres y luchado en favor de ellas.

"Nosotros llevamos años recogiendo los sentimientos de la gente, hombres y mujeres, y estamos luchando permanentemente a favor de las mujeres. De todos los programas de bienestar la mayoría son mujeres, los beneficiarios son niñas, en las becas son mujeres la mayoría, es más, en el Sembrando Vida un 35 por ciento son mujeres.

"Entonces, siempre se ha atendido a las mujeres, es una convicción, nosotros no tenemos ningún problema de conciencia porque siempre hemos estado en apoyo a las mujeres y las mujeres más pobres, abandonadas", agregó.