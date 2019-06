Podría INM ofrecer disculpa a PFs: AMLO

Ciudad de México.- El titular del INM se equivocó en llamar 'fifís' a policías federales que se quejaron de condiciones en operativo migratorio y podría disculparse, dijo el presidente López Obrador.

"Ya he definido quiénes son los fifís, ya no lo voy a repetir, fifí es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un fifí, o sea no la mayoría del pueblo, también dije que no se estuviesen sintiendo fifís quienes no lo son", expresó.

"Sí, puede ser un error y Francisco Garduño es una gente buena, yo estoy seguro que hasta podría ofrecer disculpas sin ningún problema".

Reforma publicó la semana pasada que policías federales comisionados al INM para tareas de contención de flujos migratorios se quejaron de las condiciones en que laboran.

A través de fotografías, mensajes y videos denunciaron que a veces duermen a la intemperie o en casas de campaña, e incluso sobre pedazos de cartón o tablones.

Ante esto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, afirmó que si hay policías federales que se quejan es porque quieren seguir como fifís, pues estaban acostumbrados a dormir en hotel y comer en bufet.

Posteriormente, un grupo de familiares de agentes protestaron en el Zócalo capitalino en demanda de mejores condiciones y para exigir una disculpa a Garduño.