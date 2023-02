Podría Senado revisar 'Plan B' hasta la próxima semana

Especial / Agencia Reforma / El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no descartó que el 'Plan B' electoral pueda revisarse en próximos días

Ciudad de México.— En el Senado de la República prevalece la incertidumbre en torno del polémico "Plan B" que en materia electoral impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes legislativas sugieren que la bancada de Morena podría empujar un albazo entre el miércoles y jueves, pero, hasta este martes, los integrantes de las comisiones involucradas en la revisión de la minuta que llegó de San Lázaro no habían sido convocados.

Conforme al reglamento parlamentario, los legisladores deben ser citados con al menos 72 horas de anticipación, de suerte que la discusión del paquete electoral podría postergarse hasta la semana próxima.

Los grupos opositores sostienen que Morena no tiene prisa en aprobar el "Plan B" y con ese aplazamiento entorpecer la presentación de recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Vamos a ver qué dicen las comisiones dictaminadoras, que son las responsables de convocar y deliberar", planteó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

La Oposición alega que Morena sólo quiere aplazar para que no se presenten acciones de inconstitucionalidad.

"No, no es así. Incluso la Oposición quería que no se diera fast track, y eso hicieron las comisiones", respondió Monreal.

Por separado, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, avizoró que las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) tendrán que "tragar camote" y ver cómo es rechazado, de manera definitiva, el espinoso tema de la "vida eterna" que quedó pendiente de tramitar en el "Plan B", y con el cual los partidos políticos pueden transferir votos para no perder su registro.

"Esa farsa, esa coalición vergonzosa, avergonzó hasta al Presidente. Y aquí todos los que votaron, tendrán que echarse para atrás de su voto, nosotros no", dijo el senador independiente.

Martínez Cázares estimó, en todo caso, que hay tiempo de sobra como para que el "Plan C" --el de la Corte-- corrija en su totalidad el "Plan B", con el que, advirtió, "los de Morena están organizando un golpe de Estado si el plan sale adelante".