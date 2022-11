Podría ser mi última marcha, dice AMLO

Agencia Reforma

Manzanillo, Colina.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo, podría ser la última que encabece.

"Es que puede ser la última, aunque no puedo decir, ha sido de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depara el destino, nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo", dijo.

- ¿Irán millón y medio de personas?, se le preguntó.

"No, no, no eso no se sabe, eso nunca se sabe, es que es voluntario, la gente decide si va o no va, no es 'tienes que ir, te voy a pasar lista'", respondió.

- Pero ya tiene la logística para que usted pueda avanzar, ¿no creo que sea difícil?

"No, nos vamos organizar bien, todavía mañana vamos a hablar de eso. Vamos a buscar la forma de que sea por estado, van a llegar a hermanos migrantes, que están muy contentos, muy muy contentos y vienen, entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar".

- ¿Por qué no van a poner vallas para poder avanzar o si?

"Sí, no se va a poder avanzar, entonces, nos vamos organizar, nos hacía falta un movimiento, o sea, de veras que es buen promotor Claudio jejeje jeje jeje, porque ya nos estábamos 'hamburguesando' ya nos estábamos 'afresando'.

"Y nosotros venimos de la lucha de hace muchos años, hemos estado en el Zócalo (...) hemos estado de 50 a 100 ocasiones, hemos dormido ahí jejeje jeje, hemos vivido ahí".

'Robaron muchas carteras'

López Obrador se burló de la marcha del 13 de noviembre en contra la iniciativa de reforma electoral y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) al asegurar que hubo mucho robo de carteras.

"Porque qué autoridad moral tienen, qué autoridad política, hagan la lista de los principales asistentes a la marcha, o desfile, o como le llamen, me refiero a la que hicieron nuestros opositores, dónde viven y quiénes eran, la mayoría vive en zonas residenciales. El reporte que me dieron de ese día es que hubo muchísimo robo de carteras, no se enojen", ironizó.

El Mandatario federal señaló que José Narro, ex Rector de la UNAM y quien convocó a la marcha opositora, acuñó el término "ninis" para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

"Ahí van de la mano todos, Fox, Elba Esther, Woldenberg (...) De repente se vuelven opositores, la verdad es un timbre de orgullo tener a esos opositores", dijo.

El tabasqueño refrendó que no quiere que en la marcha que encabezará este domingo 27 acudan acarreados.

"No queremos que nadie vaya por la fuerza, todos por su voluntad, y la gente está contenta en efecto no hay cómo trasladarse, no habría camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir, porque tenemos el respaldo, ofrezco disculpas por decirlo, porque el poder es humildad".

Desde semanas previas a la movilización, López Obrador descalificó y atacó a quienes están en contra su proyecto de reforma electoral. Por el contrario, los detractores acusan que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados es para que el oficialismo tome control del INE.

Un día después de la movilización en más de 50 ciudades, López Obrador calificó la protesta como un "striptease del conservadurismo" en el que no participó mucha gente, y sostuvo que la defensa del INE fue una excusa, pues todo se realiza para mantener privilegios y corrupción.