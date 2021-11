Polarizan cifras de plagio en Veracruz; ONG reporta más de 100 casos en 10 meses

Excélsior

Xalapa.- En el discurso, la incidencia delictiva en el rubro de secuestros en Veracruz va a la baja. Las autoridades estatales insisten en que van 50 secuestros de enero a septiembre de este año, en comparación con la administración anterior, la cual registró 300.

Sin embargo, la organización Alto al Secuestro, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, contradice los números oficiales, al señalar que existen subregistros en la estadística delictiva y sostiene que de diciembre de 2018 a octubre de 2021 suman 799 casos, lo que coloca a la entidad en el primer lugar de secuestros, seguido por el Estado de México, con 682, y la Ciudad de México en tercer lugar, con 319.

Por temor o amenazas, las víctimas no se acercan a las autoridades. La advertencia es que “hay contactos dentro de las mismas corporaciones que les avisan” cuando se denuncian los casos y un alto número quedan en la impunidad. Las víctimas prefieren pagar, pero no en todos los casos hay un desenlace seguro.

El pasado 11 de noviembre, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, aseguró que a la llegada de la actual administración estatal habían encontrado una cifra de 300 secuestros, aunque no explicó en qué lapso.

"Recibimos un estado con 300 secuestros al año, en 2018-2019 (…) tres años después vamos a tener un Tercer Informe de Gobierno con 50 o menos al año, de haber tenido 300 y esperamos entregar un gobierno con menos de 20 al año para 2024”, dijo el funcionario estatal.

PERO LAS CIFRAS SON MAYORES

De enero a diciembre de 2020, Alto al Secuestro registró 680 casos acumulados y, actualmente, la cifra, del 1 de enero al 31 de octubre de 2021, reporta un incremento de 119 casos, para acumular una cifra total de 799 en lo que va de los tres años de la presente administración.

En enero de 2021, Alto al Secuestro registró 12 casos; en febrero, 17; marzo, 11; abril, ocho; mayo, 11; junio, nueve casos; julio, 17; agosto, ocho; septiembre, 11, y octubre, 15 casos.

SIN MIRAMIENTOS

Remigio Colohua Vázquez, exregidor del municipio de Magdalena, fue asesinado la mañana del viernes 19 de noviembre. Hace un mes había sido secuestrado y su familia pagó un cuantioso rescate. Las autoridades presumen que podría haber relación entre esta agresión y el plagio, pues aparentemente había identificado a quienes lo mantuvieron cautivo.

En algunos casos, las familias comienzan a realizar investigaciones por su cuenta, al ver la poca efectividad de las investigaciones oficiales, los datos que han arrojado les han estremecido, pues aseguran que dentro de las mismas corporaciones policiacas hay personas involucradas.

Salvador (nombre ficticio a petición de la familia), era un joven ingeniero petroquímico soltero, trabajaba en Pemex. Un día no apareció, su teléfono daba señal, pero no respondía. Su familia se inquietó y presentó una denuncia. Los días pasaron y no había resultados. Consiguieron el apoyo de un familiar lejano con un contacto en la policía. Días después llegó la primera llamada, les pidieron 500 mil pesos.

"Mi padrino recomendó que no entregáramos dinero, que pidiéramos una prueba de vida”, narró el padre de Salvador, quien desesperado entregó 250 mil pesos. Las llamadas cesaron. El padrino estaba decepcionado, pues algo sospechó y mes y medio después, los “secuestradores” volvieron a llamar pidiendo esta vez que entregaran otra cantidad, que ya no proporcionó la familia.

"Buscamos a otro contacto en la policía y resulta que a quien mi padrino había contactado al principio simuló todo para exigir dinero, pero él no tenía a mi hijo. Luego, con el otro contacto, conseguimos la sábana de llamadas y la señal del teléfono que traía Chava y dieron con los responsables. A él lo habían matado desde los primeros días, pero por una venganza”.

Una fuente consultada, refirió que en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro hay infiltrados que pertenecen a bandas de secuestradores en Xalapa.

"El número exacto de infiltrados no lo sé, lo que sí te puedo decir es que son, al menos, cuatro bandas las que están actuando en esta región. Hay policías y expolicías, lo mismo de la UECS que de Seguridad Pública”, dijo.