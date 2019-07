Policía Federal ayudó al Cártel de Sinaloa: Anabel Hernández

Ciudad de México.- La destacada periodista Anabel Hernández reveló en un programa de la cadena Radio Centro que la Policía Federal (PF) ayudó al Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Fue justamente Felipe Calderón -que ahora apoya a esta corporación profundamente corrupta- quien le dio un poder mayor, prácticamente totalitario, incluso por encima de la Secretaría de Marina, o de la Defensa Nacional (a la PF)”, detalló Hernández.

Agregó que la lucha contra el narcotráfico fue una farsa, pues dijo que gracias a diversos informes policiacos que se tienen en Estados Unidos y México se sabe que fue hecha para apoyar por parte del gobierno de Calderón al grupo delictivo que en ese entonces era liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Él y todos los mandos superiores trabajaban para el Cártel de Sinaloa. Calderón les confirió más autoridad y poder, control de carreteras, la propia Policía Federal eran por la noche delincuentes y por la mañana, policías”, declaró en entrevista con Julio Hernández López, “Astillero”.





Asimismo, la autora del libro ‘Los señores del narco’ comentó que el ex mandatario sabía de todos los atropellos cometidos por la PF porque el entonces comisario Javier Herrera Valles “de manera valiente mandó sendos oficios, carpetas amplias, con la información de cómo los altos mandos no cumplían con los requisitos mínimos para estar en la corporación”, y Calderón no hizo nada para aplicar los correctivos.

De igual manera indicó que Facundo Rosas Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, y luego a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, tienen actualmente investigaciones abiertas por crimen organizado.

Anabel Hernández dio a conocer que cuando Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente, se encontró con una institución muy corrupta e inservible, y por ello trató de crear la Gendarmería con el apoyo y asesoría del Gobierno de Francia, pero no logró hacerlo por la fuerte oposición que mostraron los agentes de la Policía Federal.

“La sociedad sabe lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, sabe perfectamente porque ha padecido esta Policía Federal, sabe por ejemplo que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos uno de los cuerpos policíacos que participó en el ataque está perfectamente identificado incluso por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fueron elementos de la Policía Federal y quedaron absolutamente impunes de sus crímenes”, comentó.





