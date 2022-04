Policías de Zacatecas se van a paro total e indefinido

Zacatecas.- Los policías estatales de Zacatecas se fueron a paro total e indefinido este jueves, luego de que siete elementos de la corporación fueran despedidos como represalia por encabezar las manifestaciones de hace dos semanas para pedirle al gobierno mejores condiciones laborales.

"Hoy solicitamos la presencia del gobernador, hoy no vamos a hablar ni con el subsecretario, el subsecretario tenemos un pliego petitorio con la minuta firmada por el subsecretario y el secretario y nos incumplieron en todos los acuerdos, lo único que hicieron fue darnos unos uniformes que a nosotros no nos dieron y despedir a siete compañeros y de esos siete cinco de los que estuvimos en la mesa de diálogo nos despidieron", señaló un policía estatal.

Los policías rompieron relaciones con el secretario de Seguridad Pública y al gobernador le advirtieron que no regresarán a trabajar hasta que se de el cese del general retirado del ejército con apenas cinco meses en el cargo.

"Hoy estamos solicitando la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, estamos solicitando que nos den firmadas las bajas de los señores que nos hostigaban, que pedimos la baja y nos jugaron el dedo y los señores siguen controlando, siguen hostigando a los compañeros afuera de sus casas, hoy no vamos a hablar con nadie más que con el gobernador

"Y que el gobernador venga y nos de la cara y que cumpla, eso es lo que vamos a hacer, no nos vamos a mover, nos están apoyando todos los compañeros de las UNIRSE, es un paro indefinido, si el gobernador no nos responde hoy no nos vamos a mover, porque hoy somos siete, mañana van a seguir los demás hasta que no quedemos nada", agregó.

Los policías estatales perdieron la confianza en sus mandos, a quienes acusan de realizar actividades sospechosas en zonas controladas por la delincuencia y temen que los atentados que han sufrido sean apoyados por filtraciones internas.

"¿Me decían que los jefes viajaban solos a lugares peligrosos? “Es correcto, ¿a qué, por qué? ¿Y por qué el personal a veces viajando en convoy hay ataques armados a nosotros?", se cuestionó.

"A él nada más le interesa su seguridad porque él trae dos patrullas de la Guardia Nacional y dice que Zacatecas está tranquilo, no está tranquilo Zacatecas, todos los días hay muertos, civiles y policías", señaló.

Con el paro total de policías estatales, la entidad es vigilada por fuerzas federales de manera parcial ya que el número de efectivos es insuficiente para abarcar la totalidad del estado.