Políticos apuestan a ver qué moche se llevan: Máynez

Especial / Agencia Reforma / Máynez tuvo un encuentro con estudiantes en el auditorio de la Universidad La Salle Morelia, en Michoacán

Chilpancingo, México.- Ante alumnos de tercer año de preparatoria y estudiantes universitarios, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, aseguró que los políticos tradicionales sólo están pensando en el moche.

Por ello, sostuvo, los recursos no alcanzan para financiar programas sociales e incluir a aquellos que ahora no cuentan con ellos, como son los niños en su primera infancia o los estudiantes de escuelas privadas, a quienes no se les dan becas.

"Le apuestan al pasado, a hacer negocio, a ver qué moche se llevan. Ustedes verán en cada propuesta que haga un político, cuál es su idea del moche", expuso.

"Los políticos prefieren hacer hospitales que arreglar los que están abandonados porque prefieren el moche del nuevo hospital a que la gente tenga salud, a que la gente tenga atención. Prefieren hacer nuevas canchas, nuevos parques, que arreglar los que están abandonados, porque prefieren ese moche", sostuvo.

En el auditorio de la Universidad La Salle Morelia, en Michoacán, señaló que esos viejos políticos apuestan a soluciones antiguas que sólo deterioran el ambiente y no generan prosperidad para las nuevas generaciones.

"El Tren Maya hubiera sido una buena idea si no hubiera derrumbado cenotes. Si hubiera respetado el entorno natural, la riqueza natural que hay en la península de Yucatán, en la región maya. Si hubiera estado mejor diseñado. Si hubiera sido eléctrico, como están haciendo los trenes hoy en el mundo.

"El Tren Maya podría funcionar con paneles solares, con la energía del sol. Pero como están en esta lógica que les decía del pasado, de Manuel Bartlett, Bartlett es el de la Comisión Federal de Electricidad, el de Pemex (Octavio Romero Oropeza) también es un vejestorio", indicó.

Máynez, quien se asumió generacionalmente como Millenial, dijo que se debe terminar con la hipocresía en las políticas públicas de combate a las drogas y no meter a la cárcel a los consumidores sólo por ser pobres.

"El presidente de la República dice en la mañanera que los vapeadores son ilegales, que la mariguana es ilegal, y yo lo que creo es que no es delito fumar mariguana ni fumar vapeador.

"En todas las plazas venden vapeador, y veo en las fiestas de los ricos que muchos fuman mariguana y nunca van a la cárcel. ¿Qué es delito en México? Ser pobre. Ese es el delito para el Gobierno. Porque si tú tienes dinero, y si yo me prendiera aquí un churro de mariguana, no voy a la cárcel, porque tengo dinero para la fianza, para el amparo, porque tengo abogado, o porque tengo conocidos", indicó, lo que le generó aplausos de los estudiantes.

El candidato dijo que en el tema de inseguridad es importante reducir la impunidad y para ello se necesita facilitar la presentación de denuncias y evitar las largas horas que las víctimas pasan en una agencia del Ministerio Público.

"Vamos a utilizar las tecnologías, modernizar las instituciones, que puedas denunciar desde tu celular en una aplicación de la Policía, ese delito, ese robo, cualquier cosa de la que seas víctima", planteó.