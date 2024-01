Políticos usan término 'neoliberales' como insulto: Zedillo

Paola Urdapilleta / Agencia Reforma

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, aseguró que cada que los políticos no entienden algunas cosas y quieren insultar a alguien utilizan el término "neoliberales".

"A mí me parece que hay que ser considerablemente más reflexivo, no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas por ejemplo la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo. (El neoliberalismo) es un término muy popular, cada vez que algún político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal.

"Porque yo soy, desde niño, me declaré liberal, soy un liberal, decimonónico, clásico, tradicional", afirmó Zedillo durante la ponencia que dictó en un foro privado de Actinver.

Zedillo, quien fue Presidente de México de 1994 al 2000, dijo que hay que cuestionar si se ha utilizado la economía y la democracia de manera adecuada para que éstas sean servidoras del bienestar colectivo, pues se tiene que admitir que ha habido fallas en la conducción, en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas.

"Las fallas han provocado la apertura de espacios para que el populismo, que está en la parte oscura de la historia política y económica de los países, haya renacido también en algunos de nuestros países, eso es muy desafortunado.

"Periódicamente, se abren espacios por situaciones de malestar o descontento que son aprovechados por quienes no creen en la libertad, por quienes no creen en el Estado de Derecho, por quienes no creen en la democracia", aseveró.

En los viejos tiempos, indicó, lo que sucedía es que estas personas lograban asociaciones con el poder militar en ciertos países, se "apoderaban del poder" y con toda apertura decían 'ahora nosotros ejercemos el poder político porque tenemos el poder de la fuerza del estado'.

"Lo que ha sucedido en nuestra época es que esos han aprendido cómo funciona el sistema, esos les gusta la democracia hasta que ésta les da la oportunidad de acceder al poder y una vez que acceden al poder se marcan el objetivo de erosionar la democracia para llegar exactamente a donde llegaron los cínicos que por medio de la fuerza se hacían del poder y esto es un problema muy serio porque la forma de acceder al poder vía democrática es a través del engaño, a través de la demagogia, a través del populismo. Los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo", resaltó.