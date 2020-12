Politiquería, que Gobernadores busquen comprar vacuna: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Luego que Gobernadores de la Alianza Federalista afirmaron que buscarán comprar la vacuna contra el Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trata de "politiquería".

"Es politiquería, no es política y por eso no me voy a ocupar del caso", señaló en conferencia.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que sus homólogos de dicho grupo se reunirán para analizar la compra paralela a la Federación, luego que no fueron convocados por el Gobierno federal.

Aseguró que a las eventuales compras de la Alianza se sumará la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

En tanto, cuestionado sobre la conservación de la vacuna y si las dosis estarán seguras de robos, el Mandatario federal pidió a sus adversarios que se serenen, porque ya no impera la corrupción y el influyentismo.

"Y decirles a nuestros adversarios que se serenen, es que se ofuscan, que se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no hay chayote, entonces hay mucha desesperación, se jalan los pelos, se enojan.

"Pero cuál es la respuesta, amor y paz, vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación de nada, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, no odiamos, somos felices y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión hasta el extremo", aseguró.

En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Presidente que autorice a los Gobiernos de los estados la compra y aplicación de vacunas contra el nuevo coronavirus.

"La vacuna es una esperanza de vida, pero requiere de la colaboración, de la participación de todos los sectores, de todos los entes de Gobierno. Los Gobiernos de Acción Nacional están dispuestos y preparados para ello, pero el Gobierno federal los tiene atados de manos literalmente.

"Por eso Acción Nacional le exige al Gobierno federal que autorice a los Gobiernos estatales la compra y aplicación de las vacunas, no le estamos pidiendo que las paguen las vacunas, solo que no se opongan a que ellos las compren y las apliquen", alertó el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés.