Pondrá ASF énfasis en obras públicas

Cd. de México (11 mayo 2019).- Acusan que Colmenares frena auditoríasEl auditor superior de la Federación, David Colmenares, señaló que habrá una unidad especial para revisar la transparencia y la eficacia de las obras públicas del actual Gobierno federal y de gobiernos locales.

"Los recursos públicos siempre son escasos, por lo que deben ser distribuidos estratégicamente, no sólo debemos vigilar la asignación transparente y sin corrupción de contratos de obra pública, también es necesario evitar la construcción de obras que no se ocuparán y que no sean socialmente necesarias", advirtió Colmenares, luego de las lluvia de críticas al Gobierno federal por insistir en la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Durante su participación en el II Foro de Legisladores en Materia Hacendaria, realizado en la ciudad de Oaxaca, Colmenares señaló que la construcción de infraestructura, debido a elevados montos de inversión, suele estar relacionada con los escándalos por actuaciones indebidas o actos de corrupción.

"Es innegable la relevancia de la obra pública como motor del desarrollo, nacional y regional, pero eso no es óbice para transparentar y fiscalizar cada una de sus etapas: planeación, contratación, adjudicación y realización.

"Es por ello que la ASF trabaja en la creación de la Auditoría Especial en Obra Pública, que es una buena práctica en materia de fiscalización, como lo ha señalado la OCDE, y, que en el marco de OLACEF, lo han hecho las Contralorías Generales de Costa Rica y Chile", adelantó.

En Perú, dijo, se utilizan las tecnologías de información y comunicación para fortalecer la transparencia en la ejecución de las obras públicas.

"En materia de obra pública, la ASF además de revisar su contratación y el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, debe determinar si produjo un cambio en el nivel de bienestar de sus beneficiarios, así como su impacto ambiental, regional y su valor público", citó.

Mencionó que los esfuerzos para fiscalizar y transparentar el desarrollo de infraestructura y obra pública no pueden limitarse al ámbito federal.

Es indispensable que la armonización legislativa a nivel local y que las buenas prácticas en materia de fiscalización sean adoptadas por las Entidades Fiscalizadoras Locales, señaló.

"Estoy convencido que debemos crear escenarios similares en donde podamos fortalecer esquemas de colaboración y coordinación en el campo de la hacienda pública, privilegiando sinergias positivas en procesos hacendarios coordinados, la reducción de costos de transacción para todo el sistema fiscal, además de elevar la calidad del ejercicio del gasto que permita maximizar su impacto en la economía y la sociedad", dijo.

Dada la posición privilegiada de la Auditoría Superior de la Federación al tener una perspectiva de toda la operación del aparato gubernamental, en los tres órdenes de Gobierno, consideró que la fiscalización superior debe erigirse en un elemento que alimente con referencias técnicas sólidas y neutrales, los esfuerzos que se emprendan para establecer una nueva realidad hacendaria.

A través de la práctica de auditorías es posible incidir en cuanto a la calidad y eficiencia de la gestión gubernamental, agregó Colmenares.

Dijo que en cooperación con la Cámara de Diputados, la ASF puede aportar elementos relevantes para producir y difundir diagnósticos sobre la situación de las haciendas públicas federal, estatal o municipal, que representen una referencia incontrovertible para toma de decisiones en materia de política económica y presupuestal.