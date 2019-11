Ponen lupa a Manzanillo por fentanilo

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló que las fuerzas federales han puesto la lupa al puerto de Manzanillo, Colima, para combatir el tráfico y comercio de fentanilo.

"Tenemos esfuerzos concentrados en algunos puertos en donde hemos registrado contrabando de fentanilo, particularmente en Manzanillo", reveló en entrevista.

"Y es una de las prioridades del Gobierno mexicano, pero también es una de las prioridades de la colaboración bilateral".

Entrevistado tras inaugurar una reunión de Jefes de Policía de la Zona Centro del país, señaló que el fentanilo es un problema que "empieza a tomar forma" en nuestro país.

"Tenemos una frontera muy extensa con un mercado que demanda ese producto, y consecuentemente las organizaciones comunales utilizan a nuestro País como ruta de paso por su ubicación geográfica", agregó.

REFORMA publicó que el fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión en la relación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de combate al crimen.

Dice no a 'garrotazos'

En otro tema, el secretario aseveró que el hecho de que la estrategia de seguridad se base en el combate a las causas del fenómeno delictivo, no significa que las fuerzas federales no vayan a usar la fuerza cuando ésta se requiera.

Sin embargo, aclaró el Secretario, será el último recurso.

"Estamos enfocando el esfuerzo del Gobierno a la atención de las causas sociales, económicas particularmente, que general, la inseguridad. Esa parte llevará, tomará su tiempo para madurar, no significa ello que no se utilice la fuerza del Estado, la prueba es que tenemos un despliegue de 72 mil elementos de la Guardia Nacional", subrayó.

"Significa que el uso de la fuerza pública no es el primer recurso y mucho menos el único, significa que es un recurso más y es el último recurso y lo vamos a utilizar, pero como último recurso, no como el primero y mucho menos como el único, como sucedió históricamente".

Durante el evento, Durazo sostuvo que no hay nada más erróneo que recurrir al uso indiscriminado de la fuerza, o a los "garrotazos", para hacer frente a la crisis de inseguridad que padece el país.

"En el pasado reciente el recrudecimiento de las hostilidades policiales y militares sólo produjeron dolor y muerte, sin que con ello se hubiese logrado erradicar la criminalidad", mencionó.

"Nos demandan el uso de la fuerza pública en el sentido de prácticamente resolverlo todo a garrotazos, como si repartirlos a diestra y siniestra fuese suficiente para eliminar las consecuencias de todos los rezagos sociales generadores de violencia".

Durazo enfatizó que el "horror" que se vive en el País no es gratuito ni fortuito, ya que tiene una explicación histórica que trasciende la simplicidad y que tiene correlación con un modelo social excluyente y generador de pobreza, marginación e inequidad.

"Mientras más nos empeñemos en negar esta ineludible realidad más nos tardaremos en resolver la inseguridad que marca hoy a nuestro país. Pudiera decir no nos hagamos", expresó.

"Pudiera complementar incluso la frase con un adjetivo más rotundo, pero francamente no voy a concederle esa perla a los compañeros de los medios de comunicación, pero no nos hagamos".

En presencia de los Secretarios de Defensa y Marina, el Comandante de la Guardia Nacional y los gobernantes de la Ciudad de México y Guerrero, afirmó que en este sexenio han sido detenidos innumerables líderes delictivos.

"Sin embargo, parecería que no se ha detenido a nadie porque no hemos llenado las pantallas de televisión con su detención, y así vamos a seguir, no tenemos ningún interés en empoderar socialmente a líderes de organizaciones criminales que después se convierten, como ha sucedido, en modelos a seguir para los jóvenes", abundó.