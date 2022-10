Poniatowska a AMLO: 'error no apoyar la cultura'

Monterrey.- La escritora Elena Poniatowska se sumó a la lista de personajes que han cuestionado la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, al argumentar que se consideraba un logro que el Ejército no participara en la vida política del País.

"Es una sorpresa porque no había existido esta militarización", dijo la autora de La noche de Tlatelolco, de 90 años, durante una conferencia con medios en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2022.

"No entiendo qué está haciendo tanto el Ejército, si lo que se consideraba un logro era que no participara en la vida política del País".

La también periodista calificó como "un error" y "una pérdida" la falta de apoyo a la cultura durante los tres años de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Creo que no ha hecho nada de lo que esperábamos, no se ha visto un empujón, un interés hacia la cultura", mencionó la autora de Hasta no verte Jesús mío, y quien ha sido crítica con presidentes desde principios de su carrera literaria.

"Creo que los escritores deberían ser invitados a las escuelas con los estudiantes, a leerles textos. Eso no se ha dado". expresó. "Sería un motivo de educación muy importante y de difusión de cultura".

Poniatowska indicó que ya no se ha reunido ni ha tenido ningún tipo de acercamiento con AMLO. En 2019, la escritora y activista acudió a una de las conferencias matutinas del Presidente.

En ese entonces, la autora le dijo a la prensa reunida en Palacio Nacional que creía que la Cuarta Transformación arrancaba bien.

El Presidente la describió en aquella ocasión como "la mejor escritora de México, la que más defiende a los pobres".

"No, ya no, para nada, nunca", respondió la escritora cuando se le preguntó si se había encontrado con el Presidente, recientemente.

"(A AMLO) lo seguí mucho con Jesusa Rodríguez y con muchas personas en otros mítines", recordó sobre sus tiempos como simpatizante.

En 2021, Poniatowska le pidió al Presidente que parara con Las Mañaneras, a las que calificó como "hartazgo nacional". López Obrador dijo que la quería mucho y le mandó un abrazo.

La homenajeada en la edición 30 de la Feria del Libro de Monterrey agregó que Claudia Sheinbaum "es la favorita de López Obrador".

"Aparece muchísimo en los periódicos, abrazándola, felicitándola, diciéndole, -'y yo creo que no, es una verdad'-, que ha sido muy buena Jefa de Gobierno", añadió.

Consideró que Sheinbaum, que asumió la jefatura de la Ciudad de México en 2018, tiene más posibilidades de ser Presidenta, "que las que tuvo jamás".

Y sugiere a AMLO cónclave crítico

Hay un hombre a quien apoyaste, con quien te comprometiste, ¿qué mensaje le darías a López Obrador?, le preguntó Denise Dresser a Elena Poniatowska durante una charla en la FIL.

Yo creo que tiene que abrirse a la crítica, a aceptar lo que otros le dicen, aceptar que él se puede equivocar.

Sería importantísimo que hiciera un estudio, un trabajo no en las mañaneras, donde diga: "bueno, quiero oír, ¿qué camino escogerían ustedes", en vez de pelearse con la oposición, señalarla y darle una importancia que no tendría si no se la diera públicamente, sería importantísimo hacer un cónclave crítico de gente.

Siento mucho que haya muerto Carlos Monsiváis, porque Andrés Manuel iba a casa de Carlos, lo quiso mucho, le escuchaba, le pedía su opinión y, en muchas ocasiones, obedeció, bueno, un Presidente no obedece, pero tomó muy en cuenta las opiniones que pudieran ser contrarias a la suya, y sí le pediría en las mañaneras aceptar la crítica, hay que aceptar que otros tienen una razón, una buena razón que a la mejor no tiene.

Me da tristeza, me duele esta especie de "yo soy el que sabe". Todos lo sabemos entre todos, todos nos amamos entre todos y todos nos equivocamos entre todos: que nos dé la oportunidad de equivocarnos o de aceptar decirle por dónde, él tiene que entender esto.