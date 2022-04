Por discriminación retirarán publicidad en Xochimilco

Ciudad de México.- Desde el 27 de marzo pasado, la difusión del spot de la campaña publicitaria Cinépolis seguro es un gran plan, que se desarrollaba en Xochimilco, fue retirada de medios de comunicación electrónicos e impresos, así como menciones al respecto en televisión, cines y redes sociales, señaló a Excélsior la diputada Alejandra Méndez Vicuña (Morena).

Fue ella quien el 31 de marzo envió una queja al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) para que se analizara si el video discriminaba los usos, costumbres y tradiciones de la zona chinampera.

En el caso del desmontaje de la publicidad en parabuses y espectaculares ,hasta el 5 de abril había un avance de 90%, de acuerdo con lo que indicó a la legisladora el director jurídico de la empresa, Edmundo Rivero, durante la reunión que sostuvieron el pasado lunes en el Copred.

Méndez Vicuña consideró positivo el encuentro en el que además, dijo, se acordaron otras acciones.

“También se acordó que tanto Cinépolis como nosotros íbamos a construir en conjunto una campaña a favor de Xochimilco, con el objetivo de promover y difundir los atractivos turísticos y naturales de la demarcación”, explicó.

Además, se estableció que personal de Copred brindará capacitación a trabajadores de Cinépolis, sobre todo a los del área de marketing, “para sensibilizarlos sobre ciertos temas que de repente no consideramos discriminatorios, pero como van dirigidos a ciertos sectores en particular, estos sectores no los reciben de la mejor manera”, expuso.

La también presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios del Congreso capitalino indicó que ayer se reunió nuevamente con los representantes de la cadena de cines, quienes acudieron a Xochimilco en el marco de la celebración de La Flor más Bella del Ejido 2022.

Realizaron un recorrido en trajinera y se les explicó sobre las actividades que se realizan en la zona.

Indicó que seguirán con la construcción de acuerdos con la empresa, entre los que se encuentran el de resarcir la imagen negativa que, aseguró, dejó esta campaña a Xochimilco.