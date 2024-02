Por encima de ley está autoridad moral del Presidente: AMLO

Foto: Alejandro Mendoza

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por encima de una ley está su autoridad moral, tras ser cuestionado por la posible violación de datos personales de una periodista del NYT de quien exhibió el número telefónico en conferencia mañanera.

El Mandatario negó que fuera un error haber dado a concer información personal de Natalie Kitroeff, jefa de corresponsalía del diario estadounidense, y aseguró que por encima de cualquier reglamento constitucional está la libertad.

Justificó que las conferencias matutinas son un espacio público, por ello no censuró el dato de la comunicadora, quien envió un cuestionario a la Vocería de Presidencia para consignar el posicionamiento del Presidente ante indagatorias de supuestos narco-apoyos a sus cercanos, tras llegar al Ejecutivo federal.

Afirmó que su cargo merece respeto porque fue constituido por la vía legítima de la democracia y no será "chantajeado" con señalamientos de supuestos delitos por "cualquiera".

¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?, le cuestionó una periodista de Univisión en su mañanera desde Palacio Nacional.

"No, por encima de esa Ley está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un País y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el NYT, y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados

"Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, ahora nos tienen que respetar porque somos autoridad, legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático, y en México hay libertados que no las hay en EU, si por eso dije ayer, porque ahí está el caso de Assange, qué han dicho ustedes, por ejemplo del caso Assange? Nada, absolutamente nada

-Yo entiendo el contenido de la carta, pero haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de corresponsalía del NYT, si usted me está diciendo que no importa la ley de Protección de Datos Personales, le planteó una periodista de Univisión.

"No, es que por encima de eso está la libertad, por encima de eso está la libertad", reiteró.

-¿Por encima de cualquier ley está la moral que usted establezca de su Gobierno?, se le insistió.

"No puede haber reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad, prohíbido prohibir", sostuvo.

-Estoy asombrada, señor Presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer, y por supuesto que tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal para evitar agresiones...

"Pero, ¿y mi derecho? ¿Y mi derecho?", reviró.

-¿Entonces vamos a dar a conocer su teléfono personal?, se le cuestionó.

"No, no, no, ¿y el derecho a la calumnia?, ¿ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos, pero además sin una prueba?", refutó.

El Presidente descartó cualquier riesgo para la periodista y que si ella quiere protegerse, sugirió, podría cambiar de número y asunto resuelto.

Ayer, un reportaje del diario The New York Times reveló que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del Presidente López Obrador, con cárteles de la droga, después de que asumió el cargo en diciembre de 2018.

Sin embargo, la investigación fue abandonada para evitar conflictos con el Gobierno mexicano; según el Times, no se abrió indagatoria directa contra AMLO sino sobre algunos de sus colaboradores.

La publicación divulgó que Washington descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre "poderosos" agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al Presidente.

Uno de los confidentes más cercanos de López Obrador -de quien el diario no reveló nombre- se habría reunido antes de las elecciones presidenciales de 2018 con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.

Esta mañana, AMLO se lanzó contra medios internacionales como el Washington Post, Wall Street Journal y Fiancial Times porque, acusó, no cuestionan lo que pasa en Estados Unidos pero sí investigan temas de otros países.

"Primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacer un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político, Univisión , NYT, WP, FT, WSJ, aquí, el REFORMA que es el preferido del periodismo conservador o el más importante vocero del bloque conservador.

"A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga, o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, proivilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa", dijo.