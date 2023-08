¿Por qué guerrilleros en libros? Porque es historia: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que la inclusión de guerrilleros en los nuevos libros texto gratuitos es porque forman parte de la historia mexicana.

AMLO comparó a líderes de movimientos sociales con personajes como Miguel Hidalgo o Francisco I. Madero, quienes se vieron obligados a tomar las armas ante la represión que imperaba en sus épocas.

"¿Y por qué Genaro Vázquez Rojas, por qué Lucio Cabañas? Porque no había libertades, porque se reprimía a los campesinos, los maestros en Guerrero.

"Nada más hay que explicar eso. Y eso es la historia, ¿y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo?", reprochó.

REFORMA publicó el pasado 9 de agosto que, con la defensa de acciones guerrilleras de hace 50 años se enaltecen secuestros y asesinatos, a los que la SEP llama "ajusticiamientos" e instruye a maestros de Secundaria a seguir ese legado.

En el denominado "Libro sin recetas número 6", que es una Guía de trabajo para Maestros de Secundaria, la SEP considera que las acciones guerrilleras, sobre todo de la Liga Comunista 23 de Septiembre, no deben ser borradas de la memoria, pues su legado sirve para "corregir el rumbo" del país.

Esta mañana, el Mandatario dijo que hay una campaña intensa contra los libros de la SEP y pidió que los críticos no mientan ni infundan miedo.

"Está bien que tengan problemas con nosotros, que no les guste como estamos gobernando, que no estén a favor de la transformación, que pensemos distinto; está bien, somos libres.

"Pero no hacer una campaña, una lanzada, utilizado los medios de información, que tienen que ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo, temor, y desde luego no mentir", añadió.

Aseguró que la palabra "comunismo" se menciona una sola vez en uno de los materiales y se incluye en un poema de Bertolt Brecht que ha puesto en sus conferencias mañaneras.

"Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio, prácticamente no aparece la palabra comunismo, aparece creo que no el libro de cuarto de quinto, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que yo he puesto aquí.

"Que habla como debemos unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que aparece en el libro", afirmó.