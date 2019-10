¿Por qué no se habla de ‘hombricidios’?, cuestiona el Bronco

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuestionó por qué se habla tanta de feminicidios y nadie menciona los “hombricidios”.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la cantidad de asesinatos de mujeres en la entidad.

“El tema es feminicidios… hablan de feminicidios, y no hablamos de hombricidios”, dijo

Rodríguez Calderón a medios.

“Se ve común que un hombre cometa un delito o sea asesinado o ejecutado, y hoy tenemos este flagelo que es el feminicidio”, agregó.

Rodríguez Calderón también vinculó el aumento de feminicidios con que cada vez más mujeres, según dijo, participan en delitos de venta de droga.

Sin embargo, el gobernador no dio cifras para sustentar su dicho.

“El número de feminicidios, cierto, nos ha crecido, pero ¿cuál es el origen?”, preguntó.

“Hoy estamos viendo con desagrado, no me gusta decirlo, lo tengo que decir porque es mi responsabilidad como gobernante, que en los casos de algunos feminicidios -lo vamos a ver en la estadística cuáles son las razones por las que una mujer es asesinada- hay muchos casos porque se están dedicando a la venta de droga, se han metido al tema del narcomenudeo”, añadió. “Eso es algo que debemos ponerle atención. No es una justificante, es una razón”.