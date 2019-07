Por salud mental no quiso ver cómo dejaron a su hermana

Ciudad de México.- Alexandra, de 15 años de edad, salió como lo hacía habitualmente hacia casa de su papá, pero nunca llegó, algo ocurrió en el camino. Fue encontrada en un paraje muerta, abusada sexualmente y torturada. Inclusive intententaron quemarla.

Cuenta Rocío, su hermana:

La fiscalía está investigando pero aún no tenemos responsables como tal, únicamente sabemos que alguien se la llevó, abusó sexualmente de ella, la torturó hasta causarle la muerte

En este paraje ubicado en los límites del Condado de Sayavedra del municipio de Atizapán, Estado de México, con el municipio de Nicolás Romero fue encontrado 13 de julio el cuerpo de Alexandra, una niña de 15 años que la noche anterior salió de la casa de su mamá en San Isidro Nicolás Romero, para ir a la casa de su papá, pero nunca llegó.

La última persona que la vió fue mi mamá, como te comento fue alrededor de las 8 de la noche. Mi hermana no tenía teléfono celular, entonces estaba incomunicada con nosotras, ni cómo hacerle una llamada o algo.

Desde el sábado 13 de julio en redes sociales Rocío vio que habían localizado el cuerpo de una mujer en su municipio, no pensó que fuera su hermana. Por la tarde, una de sus primas posteó la foto de Alexandra y el servicio forense de Tlalnepantla la contactó para que fuera a reconocer un cuerpo.

Me mostraron este dije que traía en el cuello junto con un arete y me dijeron "¿reconoces esto?", a lo cual respondí que sí, la "S" es de su apodo "Sandy", entonces ya pasó después primero mi papá a ver el cuerpo, a lo cual me dijo que sí, que efectivamente era mi hermana. Vi su rostro hinchado porque trataron de quemarla, murió por estrangulamiento, entonces si fueron imágenes muy fuertes, no quise ver el cuerpo completo porque igual por salud mental eran imágenes muy fuertes.

Para ir a la casa de su papá, Alexandra pudo haber tomado el transporte en tres paraderos, el de San Idelfonso (grabado en Cámara, señalado con una pizarra), el de Barrón (grabado en Cámara, señalado con una pizarra), o el de la Vía Corta a Morelia… Rocío pide que si alguien en esos puntos llegó a reconocer a su hermana se lo hagan saber, para recabar pistas.

He hablado con la fiscal que está llevando nuestro caso, pero tampoco sabe nada, de hecho me ha pedido que investigue quién es la persona, bueno el novio de mi hermana o quienes eran sus amistades aquí en la colonia en donde vivo, pero también es algo que desconozco, no sé, solo sabemos que ya ha tomado las cámaras de seguridad de las paradas, pero no sabemos nada.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo un feminicidio ha ocurrido en lo que va del 2019 en el municipio, sin embargo, en redes sociales de apoyo a mujeres se reportan al menos 4 casos más.

Yo se que no va a volver mi hermana, sé que no la van a regresar, pero justicia, a diario en el municipio encontramos muertos, suben a las páginas de redes sociales que un muerto acá y un muerto allá, entonces no vemos acción alguna por parte de mi presidente municipal".