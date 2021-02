Por su trabajo, policía no va a la graduación de su hija; ella lo sorprende

Tamaulipas.- Cielo Pérez, una joven que se acababa de graduar como profesionista y con honores, se volvió viral cuando de manera espontánea un reportero la captó en los momentos en que acudió al centro de trabajo de su padre para sorprenderlo y entregarle el título, así como la medalla por sus altas calificaciones.

El reconocimiento al apoyo y los esfuerzos para que ella pudiera llegar a concluir sus estudios, ocurrió en las calles de Ciudad Victoria cuando Victor Daniel Pérez Tovar, de oficio policía estatal, se encontraba en el 17 Hidalgo, resguardando las oficinas del Instituto de Prevención y Seguridad Social del estado de Tamaulipas.

Por el trabajo, Victor Daniel no pudo ir a la graduación de su primogénita.

El emotivo momento fue captado por un reportero que en esos momentos acudía a cubrir un evento.

A través de la lente de su celular, sin pensarlo, transmitió en vivo la agradable sorpresa lo que trajo consigo una ola de sentimientos, lágrimas y felicitaciones a la nueva profesionista.

Cielo se recibió como licenciada en Ciencia y Actividad Física del Deporte y además se graduó con honores por sus altas calificaciones.

“Es lo mejor que me ha pasado en mi vida”, expresó el policía, tratando de contener el llanto.

Dijo que debido a su trabajo no pudo ir a ver a su hija y aunque se sentía triste la sorpresa le hizo olvidar todo.

“Me siento muy contenta, no tengo palabras para agradecer. Esto fue sorpresa, incluso para mí, yo no sabía, todo fue idea de mi mamá y mi familia que me acompañó a entregarle mi medalla”.