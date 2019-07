Posible deuda de Norberto, móvil de homicidio y secuestro: Procuradora

Chihuahua, Chih.- Una posible deuda que mantenía Norberto habría dado lugar a su secuestro y posterior homicidio, afirmó esta mañana, Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, en rueda de prensa donde confirmó que son cuatro los detenidos y presentados ante el juez, como presuntos responsables.

Sin embargo, preciso que no hay indicios de que la deuda hubiese estado ligada al tema del narcomenudeo, aunque al menos a tres de los detenidos les fueron localizadas distintas dosis de estupefacientes.

“No hay indicios de que Norberto haya participado en narcomenudeo ni nada por el estilo. La supuesta deuda es un dicho de un detenido, pero no está confirmado”, se dijo en la rueda de prensa.

Las investigaciones, insistió Godoy aún no han concluido. Existen otros probables involucrados que podrían ser arrestados en los siguientes días.

La procuradora también negó que alguno de los actualmente arrestados sea primo de Norberto.

Las detenciones iniciaron el 11 de julio, y esta madrugada, ocurrió la cuarta detención.