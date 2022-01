Postulan PT y PVEM a expanista para Aguascalientes

Agencia Reforma / La senadora senadora Martha Márquez

Ciudad de México— La senadora Martha Márquez, hasta hace unos meses militante panista, será la candidata del PT y del Verde Ecologista a la Gubernatura de Aguascalientes.

Identificada con la causa que representan los niños con cáncer, Márquez había roto con el PAN que lidera Marko Cortés, tras acusarlo de solapar la corrupción de su amiga la diputada Tere Jiménez, exalcaldesa de la capital hidrocálida y la que será candidata de la alianza Va por México en Aguascalientes.

Martha Márquez notificó este día a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, su intención de formar parte de la bancada del PT, hasta que sea necesario que solicite licencia para buscar la Gubernatura hidrocálida.

"Se hizo la coalición PT-Verde en Aguascalientes -Juntos Hacemos Historia-y ese fue el acuerdo, que fuera yo la candidata", explicó en entrevista telefónica.

"Ya necesito salir a precampaña para que el ciudadano vea que sí hay de otra", repuso.

La senadora contó que el PT se le acercó.

"Esto de la renuncia al PAN ha dejado crecimiento porque platiqué con todos los grupos parlamentarios, con el PRI, con el PRD, con el Verde, con Morena, con todos es un crecimiento y un diálogo que yo tengo, además del respeto que yo ya me había ganado. Ahora sí que Morena me reconoció cuando yo denuncio la corrupción que hay en Aguascalientes, y pues así las cosas. Al final quedó esa coalición, que es la que me está invitando".

Márquez adelantó que su bandera de campaña será el factor "capacidad, contrario a lo que no hay del otro lado: capacidad, honestidad, experiencia. Soy la única que tiene experiencia en el Gobierno del Estado. Yo fui secretaria de Desarrollo Social y Contralora, que no son cargos sencillos. Estoy contenta y lista para participar".

"Estaré dando la pelea. He demostrado mi capacidad en el Senado, y también allá en lo local, y esa es mi fortaleza. Los ciudadanos están necesitados de un cambio en Aguascalientes, de políticos de verdad. Los otros son politiquillos, son corruptos, y nos espera un muy buen camino".