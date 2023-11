Prefiere Monreal que Senado, y no AMLO, elija a Ministra

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En su regreso al Senado, el senador Ricardo Monreal dijo que no le gustaría que el Presidente Andrés Manuel López Obrador eligiera a la próxima ministra por una omisión del Senado.

Sin acuerdos para elegir un perfil entre las tres aspirantes que propuso el Mandatario, Monreal consideró necesario agotar la etapa de la terna.

-¿Está cuesta arriba la terna?, se le preguntó en el Senado.

"No lo sé, hasta ahorita voy a enterarme. Ayer se aprobó la idoneidad. Vamos a verlo ahorita, a ver qué acuerdos tiene el grupo y seguramente se tomarán en cuenta todas las opiniones", dijo.

-En columnas se dice que pudiera ser Ernestina Godoy por quien finalmente se decante el Presidente si es que no prospera ninguna de las ternas ¿Sería una buena ministra?

"No lo sé. No se cual sea esa posibilidad, pero lo primero que tenemos que hacer es agotar esta, agotar este proceso en el que están inscritas tres personas, que ayer se calificó la idoneidad de las propuestas, de la terna y seguramente mañana pasará al Pleno".

-¿Será mejor que el Presidente decida?, se le insistió.

"A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra, no me gustaría que el Presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado".

Las aspirantes propuestas por AMLO: Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, comparecieron el lunes ante la Comisión de Justicia del Senado.

Aunque se aprobó su elegibilidad e idoneidad, Ríos enfrentó objeciones de legisladores de Oposición que aseguran que no cumple con los requisitos.

En particular, se argumenta que Ríos tiene un cargo equivalente a una Secretaría de Estado, por lo que está impedida para participar.

La Constitución establece que, para ser electo ministro de la Corte, uno de los requisitos es no haber sido Secretario de Estado durante el año previo al día del nombramiento.

-¿Hay manera de lograr un acuerdo que permita transitar?, se le cuestionó a Monreal.

"No he hablado yo con ellos, la verdad, con nadie he hablado", mencionó.

-¿Usted va votar por alguna de ellas?

"Sí, seguramente", expresó.

-¿Quién le llena el ojo?

"No lo sé, porque apenas voy a ver (los perfiles), de verdad, no he estado presente, pero a partir de hoy ya me incorporo plenamente".

-¿Va mostrar su cédula, como pide Kenia López?

"Voy a respetar la ley".

En este contexto, la Consejera Jurídica acudió este martes a la sede del Senado. Fue vista en el Patio del Federalismo, pero no dio declaraciones.