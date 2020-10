Pregunta de SCJN es absurda y ridícula, dicen panistas

Reforma

Ciudad de México.- Senadores del PAN calificaron de absurda, ridícula, estúpida y como una "tomadura de pelo" la pregunta aprobada por Ministros de la Suprema Corte para la consulta popular, sobre si hay que iniciar investigaciones por decisiones políticas a ex funcionarios del pasado.

Acusaron a los Ministros de haberse arrodillado ante el Presidente, de haber tomado una decisión política, en lugar de jurídica, y de prestarse a la manipulación de una pregunta inconstitucional que tiene fines electorales.

Recriminaron que la Corte será responsable del derroche de 8 mil millones de pesos, que es el costo que calcula el INE para realizar la consulta en agosto del próximo año. Además, con un resultado que no es vinculante y que no obliga a nadie a juzgar a ex Presidentes ni a ningún otro funcionario.

Los senadores del PAN indicaron que votarán en contra de aceptar la pregunta para la consulta popular, proceso que se deberá cumplir la próxima semana.

El senador Damián Zepeda manifestó que se esperaba otra cosa de los Ministros, porque ahora han lastimado la credibilidad y prestigio de la Corte por dejarse presionar por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Con claridad lo digo, que la pregunta que resultó es ridícula y absurda, ni siquiera se entiende y además no hay una claridad de qué es lo que persiguen. Dice que si se esclarecen decisiones políticas de actores políticos, eso quiere decir que podemos estar hablando de Santana, seguramente, podemos estar hablando de hace décadas; de decisiones políticas, pues díganme por favor, ¿qué es eso?".

Afirmó que con tal pregunta nadie será juzgado y que todo obedece al circo, maroma y teatro del Presidente, porque está desesperado ante la caída de su popularidad.

"Es una acción con fines meramente electoreros. Es una payasada".

Zepeda agregó que es vergonzosa la decisión de los Ministros, porque se subordinaron y doblegaron ante la presión política del Presidente de la República.

"La Corte ha perdido toda autonomía, ha perdido toda independencia y claramente ha decidido entrar al juego político-electoral del presidente López Obrador", agregó el ex presidente del PAN.

La senadora Kenia López señaló que para quedar bien con el Presidente, los Ministros terminaron por modificar la pregunta inicial de juzgar a ex Presidentes, pero quedó una redacción absurda e inentendible, que hasta el propio López Obrador dijo que no es clara.

"Después de todas sus maromas, con argumentos faltos de visión jurídica, los ministros ni siquiera quedaron bien con el Presidente. Es una pregunta absurda, que no dice nada y lo único que hace es darle atole con el dedo al mismo presidente", expresó la senadora de la Ciudad de México.

Agregó que la pregunta quedó tan genérica que también aplicaría a cualquier servidor público y a los mismos funcionarios de Morena y al propio Presidente López Obrador.

Por ejemplo, dijo, se puede aplicar a Pío López Obrador por las decisiones políticas de recibir los millones de pesos del ex director de Protección Civil, David León.

El senador Julen Rementería indicó que la pregunta y hacer la consulta resultan una estupidez.

"Por la respuesta obvia de la pregunta resulta una estupidez hacerla y además tenemos que gastar cuatro veces lo que se dio para la no rifa del avión, o sea, 8 mil millones de pesos, por lo que es estúpido.

"La verdad de las cosas es que no hay manera de que se pueda consultar conscientemente, tratando de ayudar al País, y estar a favor de una pregunta que no resuelve absolutamente nada", manifestó.

Refirió que el propio Ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reconoció que no se obliga a nada al Ministerio Público.

"Si no se obliga a los jueces, entonces, ¿para qué la consulta?, es una pregunta estúpida por la que tendríamos que contestar y no estamos de acuerdo en que se realice, además por el gasto", señaló.

Xóchitl Gálvez consideró que la pregunta está llena de "galimatías estúpidas", pero que puede servir para que los funcionarios del actual Gobierno rindan cuentas por las decisiones que han tomado en el pasado.

Dijo que podría incluirse a Manuel Bartlett, por la caída del sistema en el fraude de 1988, pero también por decisiones en la Comisión Federal Electoral de cerrarle el paso a las energías limpias, a costa de la salud de los mexicanos.

La senadora Noemí Reynoso indicó que Zaldívar ha mencionado que cualquier decisión que tomara la Corte, ésta iba a ser cuestionada.

Ello, dijo, muestra que los Ministros prefirieron recibir las críticas y cuestionamientos de legisladores, expertos, barras de abogados y constitucionalistas, a quedar mal con el Presidente. "No quisieron levantar sus señalamientos".