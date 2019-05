Premia AMLO a aliado con $800 millones

Ciudad de México.- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría triangulación de recursos ni dinero para ONG, su aliado, el Partido del Trabajo, anunció que recibirá 800 millones de pesos para sus escuelas.

El jueves de la semana pasada, luego de que se aprobó la reforma educativa en el Senado, legisladores y líderes del PT se reunieron con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para acordar la regularización de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y los Centros de Asistencia al Desarrollo Infantil (CADIS).

Ayer en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el senador del PT Joel Padilla aseguró que hay una partida de 800 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

-¿Sí hay una partida en el PEF?, se le preguntó.

"Claro que sí hay partida... expansión de la educación inicial".

-¿Son 800 millones de pesos?

"Así es, ese es el rubro que viene ahí en el Presupuesto de Egresos. No se ha ejercido aún porque están terminando los lineamientos, mismos que ya la semana pasada, en reunión con el Secretario Esteban Moctezuma, obviamente dijeron: 'aquí están'. Es un paso interno todavía que tiene que darse, implica también la celebración de convenios con las entidades federativas para su operación ya completa", dijo.

"Se están construyendo o elaborando lineamientos para que ese programa funcione regularmente. Lo que ahí se vio con el Secretario Esteban Moctezuma fue que ya se habían concluido los lineamientos, vimos que en algunos días aparecerán en la página de la SEP", agregó.

En una fotografía tomada en la reunión con Moctezuma, que subió a su página de Facebook el senador Padilla, aparecen, además del Secretario de Educación, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, el senador Miguel Ángel Lucero, y el coordinador de calidad educativa de los Cendis de Nuevo León, Bernardo Aguilar Montiel, entre otros.

Desde 1990, a través de asociaciones civiles y órganos públicos descentralizados, el PT ha operado 80 Cendis en 18 estados del País. Muchos de los recursos públicos que ha recibido han sido objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

En febrero, cuando López Obrador anunció la cancelación del programa de Estancias Infantiles, aseguró que tampoco habría recursos para los Cendis operados por el Partido del Trabajo.

"¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no les vamos a dar a las estancias infantiles? Porque se les va a dar a los padres. Los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad", dijo el Presidente el 14 de febrero.

En el PEF 2019, la partida U031 "Expansión a la Educación Inicial" es un subsidio de 800 millones de pesos.

El presupuesto 2019 asignado al programa de Estancias Infantiles era de 2 mil 41 millones de pesos.

Para operar 80 Cendis, el PT recibirá una cantidad igual al 39 por ciento del presupuesto para Estancias Infantiles, que atendía 9532 planteles.

Según Padilla, desde que llegó la propuesta de PEF del Ejecutivo, la partida estaba designada para ellos y su partido nunca estuvo en riesgo de perder los recursos, a pesar de los recortes y los cambios en las políticas sociales del Ejecutivo.

Reporta ASF anomalías en 2017

La Auditoría Superior de la Federación hizo en 2017 observaciones, hasta ahora no aclaradas, por 77 millones 162 mil pesos en el uso de recursos del programa Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil, de donde llegaron fondos a Cendis del Partido del Trabajo en Chiapas, Nayarit, Colima y Zacatecas.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el programa tenía un presupuesto de 425 millones de pesos que transfirió a los estados, y al menos los cuatro mencionados lo entregaron completo a asociaciones civiles y organismos públicos descentralizados ligados al PT que lo utilizaron en la compra de despensas, hasta en el pago de nómina a empleados que no tienen relación con los Cendis.

Destapan 'desvíos' y quedan sin sanción

El 24 de octubre de 2017, una investigación de la entonces Procuraduría General de la República ventiló una presunta red de lavado a través de los Cendis que opera el PT en Nuevo León y otros estados.

La dependencia federal acusó a la directora de los Cendis, Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, líder nacional del PT, de desviar al menos 100 millones de pesos aportados por el Gobierno de Nuevo León.

El dinero habría terminado en las cuentas bancarias de tres particulares, uno de ellos Héctor Quiroz García, dirigente del PT en Aguascalientes.

Desde agosto de ese año, la PGR había asegurado cuentas bancarias de los Cendis que aparecían a nombre de Rodríguez, y no de la institución, lo que desató semanas de protestas, marchas y bloqueos por parte de trabajadores, maestros y padres de familia.

Rodríguez acusó al Gobierno federal de perseguirla políticamente luego de que su partido apoyara al entonces candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

A finales de octubre, la PGR extendió el aseguramiento de cuentas a ligados a la presunta red de lavado y vinculó a proceso a Quiroz por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso estuvo estancado, todos los involucrados fueron procesados en libertad, hasta que en abril de 2018 un juez determinó levantar el aseguramiento de las cuentas y concedió un amparo a la esposa de Anaya.

El 4 de septiembre de ese año, por supuesta falta de elementos, la PGR retiró la imputación contra Rodríguez y sus presuntos cómplices. Ella nunca compareció ante el juez ni fue detenida.

Según su abogado, las pruebas que desacreditaron la imputación fueron diversos dictámenes contables de los Cendis que administraba en Nuevo León la asociación civil Tierra y Libertad, dirigida por Rodríguez.

Además, dijo, el Gobierno de Nuevo León contribuyó con documentos que llevaron a la PGR a concluir que no había una anomalía.

En los últimos 8 años, el PT ha recibido más de 4 mil millones de pesos de fondos federales por el manejo de los Cendis.