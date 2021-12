Premio de Lotería de AMLO es del fallido proyecto de Calderón

La Lotería Nacional rifó una casa frente al mar en Playa Espíritu, un fallido proyecto turístico del gobierno del expresidente Felipe Calderón que debía dinamizar el turismo en la costa del estado de Sinaloa, informó la institución en un comunicado.

En 2008, el entonces presidente Calderón impulsó un plan para convertir un antiguo rancho de Escuinapa de Hidalgo en el mayor complejo turístico de sol y playa en México, con hoteles, centros comerciales, campos de golf y centros de convenciones.

Pero las obras, criticadas por ambientalistas, fueron frenadas en la administración de Enrique Peña Nieto.

Dicho inmueble pertenecía al exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro. Tiene 11 recámaras con baño en cada una de ellas, amplia cocina y comedor, sala de televisión y oficina, alberca, terraza, áreas verdes, área de servicio y bodega, barda perimetral y estaciones con cocheras techadas.

El “Gran Sorteo Especial No. 252” contó con un total de 20 mil premios en especie y efectivo, con valor total de 297 millones 866 mil 198 pesos. El Premio Especial de una Casa, con valor total de 28 millones 956 mil pesos correspondió al billete de No. 1 211 497 y se distribuyó para su venta en la Ciudad de México.

El segundo premio en efectivo de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 1 307 767, el tercer premio, también con valor de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 1 793 790 y se distribuyó para su venta en Ciudad de México. El último premio de cantidad similar fue para el billete de No. 0 369 473 y se distribuyó para su venta en Ciudad de México.

Los beneficios obtenidos por el Gobierno con este sorteo especial, que se realizó el domingo por la noche, estarán destinados a la construcción de la presa Santa María, un proyecto de infraestructura que pretende duplicar la superficie de riego en el sur del noroccidental estado de Sinaloa.

El gerente de Diseño de Planes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Pedro Huerta, señaló que este sorteo “permitirá reorientar los recursos y redefinir a Playa Espíritu como un destino ecoturístico, en armonía con sus atractivos naturales y en beneficio de los sinaloenses”.

Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia en 2018, la Lotería Nacional ha organizado varias rifas especiales de propiedades del Gobierno para recaudar fondos.

El año pasado se sorteó el equivalente en efectivo del avión presidencial y en septiembre pasado una casa de la que se fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros inmuebles.