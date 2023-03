Prenden a senadores vacantes en INAI

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A unas horas de tomar sus vacaciones de Semana Santa, los senadores no se ponen de acuerdo para seleccionar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Si en las próximas horas no se elige en la Cámara alta al menos a un comisionado, el Instituto no podrá operar, pues mañana Francisco Javier Acuña dejará una vacante más, aunado a las dos que ya hay, y sólo habrá cuatro de siete comisionados.

La sesión de este jueves abrió con exigencias de la Oposición para que el Pleno resolviera la designación de uno o dos comisionados, pero Morena hizo notar que, internamente, no había algún acuerdo.

Por el Grupo Plural, el senador Germán Martínez acusó al jefe de Morena, Ricardo Monreal, de incurrir "en chicanadas" al haber azuzado a Yadira Alarcón, una de las candidatas vetadas por AMLO, a que promoviera un amparo, recurso que el juez aceptó.

"No quieren transparencia, no tienen vergüenza", sostuvo Martínez Cázares.

Casi tres horas después, Monreal se presentó en el pleno para cuestionar las acusaciones sen contra.

"No puedo admitir que yo use chicanadas. Soy un hombre honorable y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas. Falso que yo haya instruido a una de las aspirantes a que promoviera un amparo", dijo.

La Oposición ha propuesto que el Senado elija de entre los mejores calificados: una mujer y un hombre.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, ha explicado al Pleno que no se puede procesar el asunto hasta que la Junta de Coordinación Política no turne el dictamen respectivo.

Monreal aceptó que el INAI puede entrar en crisis si no prosperan los nombramientos.

El coordinador del Grupo Plural, Gustavo Madero, enderezó una fuerte y velada crítica al Presidente López Obrador.

"El ojete objeta lo que aquí aprobamos...", reprochó.