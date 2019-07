Preocupa a gobernadores renuncia a SHCP

Ciudad de México.- Gobernadores del PAN consideraron preocupante la situación del País tras la renuncia de Carlos Urzúa a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En una carta, los Mandatarios estatales expusieron que la sustitución en la Secretaría debe basarse en experiencia y profesionalismo, y no sólo en la afinidad del personaje elegido, que en este caso fue Arturo Herrera, hasta hace unas horas Subsecretario de SHCP.

"Muy grave la renuncia del titular de SHCP. Sus motivaciones generan preocupación y llaman la atención inmediata", publicó la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional.

"Las bases del desarrollo nacional dependen de la responsabilidad, profesionalismo y experiencia: esos deben ser los criterios de sustitución y no la afinidad".

Asimismo, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, consideró que esta renuncia debe provocar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador muestre su liderazgo ante su Gabinete vigente.

"Esta posición es muy delicada, la renuncia de un Secretario de Hacienda de México, de cualquier país, cimbra a cualquier Gobierno", dijo a la prensa.

"Estoy seguro que el Presidente tendrá que poner el manotazo en la mesa para todo su Gabinete".

También el Mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, pronunció su preocupación por la forma en que se dio esta dimisión del ex Secretario federal.

"Tan grave es el hecho, como las razones", dijo, "es momento propicio para hacer un alto, pensar en la prosperidad y futuro de México".

Contrario a los panistas, el Gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, sólo deseó éxito en sus nuevas funciones al nuevo Secretario Arturo Herrera.

"En Hidalgo seguiremos trabajando de manera responsable y coordinada con el GobiernoMx por el crecimiento y desarrollo de Hidalgo y México", tuiteó.

Pasadas las 11:00 horas, el ahora ex Secretario Urzúa anunció su decisión de separarse de la Administración federal por discrepancias en materia económica, así como políticas públicas que, dijo, se tomaron sin sustento.