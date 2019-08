Preocupa a INE que partidos busquen dinero ilícito

Ciudad de México.- El árbitro electoral advirtió por el riesgo que existe de que los partidos busquen formas ilícitas para sus actividades si se les recorta el financiamiento público.

Entrevistado antes de reunirse con senadores, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que es partidario de que haya una reducción "racional" de las bolsas con prerrogativas que reciben los partidos.

"Creo que podría pensarse en una reducción racional que no afecte el funcionamiento sustantivo de los partidos políticos, pero eso implica que tienen que ponderarse muchísimos elementos, entre ellos las necesidades reales de gasto de los partidos", alertó.

"Mi preocupación es que si se cierra demasiado la llave, coloquemos a los partidos en una posición de que vayan a buscar dinero donde no nos conviene a nadie, a la democracia".

--Pero está prohibido...

--Claro, pero es que aquí hay un ejercicio de realismo que los legisladores tendrían que realizar.

Córdova aclaró que el INE "siempre ha sido partidario de que las reglas se discutan y se consensúen; nosotros las aplicamos, las que sean, pero, y es una opinión personal, el financiamiento a los partidos políticos ha llegado a niveles muy importantes y es pertinente un análisis y una revisión para que el mismo se racionalice, es decir, se reduzca, siempre y cuando no ponga en riesgo la subsistencia de los partidos políticos".

"Los partidos políticos pueden gustar o pueden no gustar, pero los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia y requieren que tenga cubiertas sus necesidades de gasto más prioritarias para que los mismos subsistan. El INE no es el que va a decir, no tiene ninguna atribución para poder decir cuál debería ser la reducción en su caso. En eso el INE no se pronuncia porque es una decisión de tipo político."

De la posibilidad de que desaparezcan los órganos locales electorales para que el INE absorba sus funciones, el consejero presidente advirtió que tendría que pensarse, entonces, en cómo rediseñar al instituto.